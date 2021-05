Jak si správně vybrat psa?

Pokud máte v plánu pořídit si vytouženého psího kamaráda a zároveň víte, jaké plemeno by to mělo být, je načase se poohlédnout po vhodném chovateli, od něhož štěně získáte.

Za chovatele psů je u nás považován člověk, který má oficiálně zaregistrovanou chovatelskou stanici a odchovává vrhy štěňat takzvaně na uchovněných jedincích. Všechna štěňata z vrhu pak dostanou průkaz původu (PP), ve kterém je záznam předků štěněte. Máte tak záruku, že z vašeho psa opravdu vyroste plemeno, které chcete. Zároveň je vyšší pravděpodobnost, že pes bude zdravý a bude mít standardní povahu daného plemene, protože tyto aspekty se u většiny plemen psů hlídají a prověřují, než jsou dospělí psi vpuštěni do chovu. Samozřejmostí bývá i celoživotní chovatelský servis.

Jak by měl výběr chovatele ideálně vypadat?

Při výběru chovatele nespěchejte. Pokud navíc u psa hledáte konkrétní vlastnosti – například předpoklad pro úspěchy na výstavách nebo ve sportu, zaměřte se i na konkrétní spojení rodičů štěněte a jejich výsledky. Chovatel by měl kromě základních potřeb svým psům zajistit i fyzickou a mentální aktivitu. Měl by vám umožnit návštěvu u sebe doma, abyste si udělali obrázek o tom, jak je o jeho psy postaráno, a mohli se seznámit s budoucí matkou vašeho štěněte.

Jestliže jsou už štěňata na světě, mělo by být samozřejmostí, že vám chovatel ukáže místo, kde vyrůstají, a dopřeje vám kontakt s jejich matkou. Štěňata by měla být čistá, s jasnýma očima bez ospalků, se suchým nosem bez náznaků rýmy. Také by neměla mít nafouklá břicha a měla by se chovat sebevědomě, hravě a přátelsky (kontaktně). Nespokojte se pouze s fotografiemi, které vám chovatel pošle – mohou být upravené podle jeho potřeb. Štěňata by měla mít dostatečně velký příbytek, který je chráněn před větrem, a zároveň by měla mít prostor na běhání a hry. Sledujte i kondici a psychický stav jejich matky. Pokud je fena nervózní, agresivní nebo extrémně bázlivá, mohou její chování štěňata snadno okoukat, navíc je budou mít dost možná i ve své genetické výbavě.

Pozor na výmluvy

Průkaz původu vás nezavazuje k tomu, že musíte se psem chodit na výstavy, sportovat nebo se věnovat chovu. Je to zjednodušeně rodný list psa, který dokládá jeho původ. Určitě se vyplatí připlatit si v počátku pár tisíc za psa s PP než naletět množiteli a s velkou pravděpodobností po zbytek psího života (pokud vůbec přežije štěněcí období) platit nemalé částky za veterinární péči a řešit výkyvy v jeho povaze.

Dejte si pozor na výmluvy typu: „My jsme nechtěli jezdit po výstavách, proto štěňata nemají PP“, „Rodiče jsou čistokrevní, ale bez PP“, „Je to osmé štěně z vrhu, proto nemá PP“ – to jsou výmluvy množitelů, kterým nejde o nic jiného než o zisk. Každé štěně z vrhu, i kdyby bylo třínohé a fialové, dostane průkaz původu, pokud chovatel splnil všechny náležitosti spjaté s chovem psů. Koupí psa od množitele jen podpoříte jeho činnost. A pokud vám přece jen přijdou psi s průkazem původu nad vaše finanční možnosti, můžete poskytnout domov pejskovi z útulku.

