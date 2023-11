I psi mají majetnické sklony a žárlí na svého páníčka o sto šest. Které rasy patří mezi největší žárlivce?

Předně psí žárlivost se od té lidské trochu liší. A dá se nazvat krutým bojem o „životní jistoty“. Váš hafan si zvykl mít domov, plnou misku, hračky a teplý pelíšek. A nedej bože, kdyby mu to nějaký „čtytřnohý konkurent“ vzal! To pak vycení tesáky, štěká nebo se po vetřelci dokonce i ožene. Totéž platí, když mu někdo chce vzít vás! Vy jste pro něj stabilní svačinář, bavič, mazlič, ale také středobod vesmíru. Jak poznáte, že máte doma žárlivce?

V příspěvku autora What A Great Dog! se dozvíte, jak se psí žárlivostí pracovat. Více na kanále YouTube.

Zdroj: Youtube

Boj o jistoty

Žárlivý pejsek si nebere servítky a většinou své antipatie vyjadřuje zastrašujícím pohledem, který podpoří vrčením či ceněním tesáků. Pokud se cítí v ohrožení, nemá problém si svá důležitá místa i občůrat. Takže pokud vám pejsek značkuje po bytě, je možné, že si tím vymezuje své teritorium. A vás? Vás si před nájezdy jiných psů či cizích lidí nárokuje třeba tím, že po vás často skáče. Jako by vás chtěl upozornit: „Tady jsem!“ Před nájezdy psích tlapek se nakonec vykoupíte jen mazlením, drbáním a pozorností. Zkrátka váš „čtyřnožec“ vám (i zbytku světa) chce dát najevo, že jste jenom a jenom JEHO. A které psí rasy mají největší majetnické pudy?

Jezevčík

Přestože na to nevypadá, je silně fixovaný na své páníčky, kterým je bezmezně věrný. Jeho závislost jde ale ruku v ruce se žárlivostí, proto spousta jezevčíků nesnáší, když jim někdo cizí „leze do teritoria“ nebo sahá na páníčky. To pak bývají nervózní a agresivní.

close info Profimedia zoom_in Jakmile jezevčík pocítí konkurenta, je nervózní.

Německý ovčák

Už po staletí byl využíván jako hlídač obydlí a majetku. Ovčák má ale trochu razantní povahu a když je mu svěřen hlídací úkol, plní ho na 150 %. Jeho loajalita k páníčkovi je natolik velká, že má vůči němu velké ochranitelské pudy. Jakmile cítí, že je „jeho člověk“ v ohrožení, okamžitě startuje a chrání. Mnozí si takové chování vysvětlují jako uzurpátorství, ale ovčák si zkrátka nemůže pomoci.

close info Profimedia zoom_in Německý ovčák je velký ochranář.

Labrador retrívr

Je přátelský, milý a hluboce oddaný svým páníčkům. Jeho citové pouto k „člověčí rodině“ je tak velké, že potřebuje neustále všechno sdílet. Občas si proto vynucuje pozornost a náklonnost svého klanu. A když si ho někdo nevšímá? Snaží se všemi způsoby si pozornost získat. Což může být někdy omezující a otravné.

close info Profimedia zoom_in Labrador retrívr si své páníčky hlídá.

Shih-tzu

Je známý jako královský hlídací pes. A také má manýry té nejvyšší šlechty. Shih-tzu je zvyklý být středem pozornosti. A když není, tak žárlí na všechny, kteří jsou… Je maličko panovačný, tak pozor na to!

close info Profimedia zoom_in Shih-tzu je původem královský pes. A své manýry jen tak nezapře.

Mops

Je hravý, společenský a zábavný. Ale má i stinnou stránku – žárlivost! Tento vtipný pejsek s vrásčitým obličejem si docela drsně hlídá své páníčky, aby jim je náhodou nepřebrali jiní psi. Kromě urputného chrochtání k tomu využívá i svůj vtipný vzhled. A je pravda, že mu nikdo neodolá.

close info Profimedia zoom_in Mops je i při žárlení dost roztomilý.

Kokršpaněl

Své majetnické sklony k páníčkům umně skrývá za ochranitelské pudy. Málokdo mu ale žárlivost úplně uvěří, protože toto plemeno dokáže být velmi laskavé a milé. A svoje případné „výboje“ dokáže zamaskovat přátelským chováním.

Zdroje: www.thesprucepets.com, https://cozzzytogether.com