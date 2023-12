V zimním období můžete drobné opeřence pohostit jak všemožnými semínky nasypanými do krmítka, tak lojovými koulemi zavěšenými v bezpečné vzdálenosti od kočičích drápků a zubů na větve stromů či keřů.

Lojové koule v síťce nevypadají nijak zvlášť pěkně – a především mohou být nebezpečné. Do síťky se ptákům může, byť výjimečně, zamotat nožka, prázdný obal vonící lojem pak představuje nebezpečí pro všechna zvířata včetně psů, když spadne na zem. Vhodnější jsou proto lojové dobroty bez sítěk, které vložíte do speciální klícky. Můžete je také ptákům sami vyrobit – pak jim přichystáte tu nejlepší hostinu, protože složení bude vskutku prvotřídní, a snadno je zavěsíte i bez klícky, když do nich předem zatavíte poutko. Mohou mít nejrůznější podoby a stát se ozdůbkami zahrady. Obdarujete tak nejen své ptačí hosty, ale i zahradu a sebe.

Z čeho je vytvořit?

Nejlepším základem je syrový lůj. Pro ptáky je zdrojem energie i živin. Není všude a vždy k dostání, ovšem pokud je v řeznictví k mání, získáte ho obvykle levně. Alternativou je neškvařené sádlo, které je však náchylnější k povolení při oblevě. Použití většiny rostlinných tuků je vyloučené, protože netuhnou. Ovšem ty, které v chladu tuhnou, pocházejí z druhého konce planety. Nejhorší z nich je pak již celkem proslulý olej palmový, za jehož pěstováním stojí rozsáhlá devastace životního prostředí. Tuzemský lůj i sádlo, zvláště pokud ho koupíte v biokvalitě nebo z dobrého domácího chovu, můžou být nakonec ohleduplnější variantou.

close info Shutterstock zoom_in Na výrobu krmítka skvěle zužitkujete kokosové skořápky

Přidejte semínka

Dále si připravte směs semínek. Neměly by chybět slunečnice, a pokud chcete ptáčkům podstrojit opravdu svátečně, mohou být loupané (vrabcům je to jedno, ale sýkorky takový luxus ocení). Dále se hodí semínka lněná, konopná, dýňová, proso, mák, kokos, drcené oříšky(samozřejmě nesolené a nepražené). Přidat můžete i rozinky, sušené jeřabiny a další bobule. Potřebujete alespoň tři díly loje na dva díly sypké směsi, aby výsledek držel pohromadě.

close info Shutterstock zoom_in Příprava lojových krmítek bude skvělou aktivitou také pro děti

Lůj nakrájejte na kousky a v dostatečně velkém hrnci se silným dnem ho velmi pomalu rozpouštějte, nesmí se škvařit. Poté do něj vmíchejte semínka. Tuhnoucí směs pak můžete naběračkou nalévat do nejrůznějších formiček na pečení, nebo i do jiných nádobek. Směsí můžete také vyplnit skořápky kokosových ořechů, otvory ve dřevěných polínkách nebo v tuhnoucí hmotě namočit šišky.

close info časopis Receptář zoom_in Prosincové číslo časopisu Receptář je právě v prodeji.

Zdroj: časopis Receptář