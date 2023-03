Kvíz: Poznáte nejběžnější ptáčky, kteří k vám létají na krmítko? Málokdo to dá

Pozorování různě barevných ptáčků, které můžeme vidět na krmítku nebo kdekoliv na stromě, je pro nás pastva pro oči. Umíte ale nejběžnější české ptáčky správně pojmenovat? Ověřte si své znalosti v našem kvízu!

Krmítka jsou pro ptáky velmi nápomocná hlavně v zimním období, kdy mají v přírodě jen omezené množství potravy. Pro vás to může naopak znamenat čas kochání a relaxace. Krmítko můžete umístit i přímo k oknu. Problém pak však ptáčkům dělají velké skleněné plochy, které jsou vzdálené od krmítka 3-4 metry. V tomto případě hrozí, že při letu narazí do skla, když se pták vyplaší, a to někdy pro něj nemusí dopadnout dobře.

Vhodná potrava pro ptáčky

Krmit ptáčky můžete dvěma způsoby. Buď jim zakoupíte lojové koule, které stačí zavěsit a po vyzobání veškeré směsi vyměnit, anebo můžete sami směs do krmítka doplňovat. Ptáčci uvítají různé druhy semen, sekané ořechy nebo také sušené či čerstvé ovoce. Směs můžete namíchat rovněž s obilnými zrny, jako je oves, proso nebo pšenice. Do krmítka určitě nedávejte nic soleného ani slazeného.

Krmítko pro ptáčky si můžete i vlastnoručně vyrobit. Zdroj: Zuzana Pernicová

Krmítka pravidelně čistěte

Málokdo ví, že i o krmítka by se mělo pravidelně pečovat. Různí ptáci se na něm střetávají, což může vést k předání různých nemocí. Někdy se může uvnitř krmítka objevit i trus, který je zapotřebí odklidit. Čištění není nijak složité, chce to pouze kartáč a slabou jarovou vodu.

Poznáte běžné druhy našich ptáků?

U nás se ve volné přírodě vyskytuje něco okolo 400 různých druhů ptáků. Na to, abyste všechny dokázali bez obav rozpoznat, je vyžadováno velmi podrobné studium ptactva. Přesto však na krmítka u lidských domovů létají převážně nejběžnější druhy ptáků, které můžete znát i vy! Zvládli jste je v našem kvízu uhodnout všechny?

Zdroje: prozeny.cz, idnes.cz, birdlife.cz