Které kočky patří k těm nejroztomilejším? Jaká plemena vás ohromí svým heboučkým kabátkem i milou a krotkou povahou? Které jsou zvídavé, hravé či neposedné?

Milujete kočky? Jistě tušíte, že není plemeno jako plemeno. Přesto vás možná některé tyto Micky a Mourkové překvapí. Tato plemena nejsou jen krásná na pohled, mají také skvělou povahu a někdy i překvapí pro plemeno typickým přesto zvláštním chováním.

Mají víc než jen hebký kožich. Jsou to kočky krásné a s tak hezoučkým kukučem, že se nad nimi budou rozplývat mladí i staří. Jsou prostě k sežrání! Podívejte. Ty nejroztomilejší vám představí i tento příspěvek z YouTube kanálu Trend Max.

Zdroj: Youtube

Rozotmilá koťátka i dospělé domácí šelmy

Britská krátkosrstá kočka je jedním z nejstarších a nejoblíbenějších plemen. Její mohutné tělo, kulaté oči a hustá srst z ní dělají huňatého mazla. Britská krátkosrstá kočka byla zvěčněná Lewisem Carrollem v jeho světoznámé knize Alenka v říši divů, právě ona je vykutálenou kočkou Šklíbou.

Ragdoll kočky jsou známé svou uvolněnou, přívětivou a klidnou povahou. Jsou často označovány jako „psí kočky“ kvůli své přítulnosti a ochotě být nošeny. Doslova jsou označované jako hadrové panenky, které se rády mazlí a tulí. Plemeno má původ ve Spojených státech. Konkrétně se o vyšlechtění zasloužila Ann Bakerová a to poměrně nedávno, respektive v 60.letech minulého století.

Skotská klapouchá kočka má tu nejkulaťoulinkatější kočičí hlavičku. Je to právě díky tomu, že její ouška jsou sklopená, a proto méně výrazná. Tyto kočky jsou známé svou mírnou a přátelskou povahou.

close info Shutterstock zoom_in Skotská klapouchá kočka má slechy téměř schované v kožíšku na hlavě.

Mainská mývalí kočka je známá svou nadměrnou velikostí a hustou srstí. Kočičího obra ještě vylepšuje přátelská povaha. Toto plemeno je také známé tím, že rádo plave! Je to holt kočka plná překvapení a to i co se týče mňoukání. Jde spíš o řev divoké šelmy než domácího mazla.

Překvapením pro vás možná bude Sphynx kočka, která nemá srst. I tyto kočky mohou být velmi roztomilé. Koťátka s velkýma ušima jsou velmi milá i legrační.

Navíc dotek kůže na kůži je velmi příjemný a sphynx má navíc pokožku celého těla neobvykle hřejivou díky změněnému metabolismu. U kočky, která je doslova nahá, by člověk čekal původ někde v teplých krajích. Překvapivě ale plemeno pochází z Kanady.

Nejen bengálský tygr, ale i bengálské kočky vypadají divoce. Pyšní se krásným skvrnitým nebo mramorovaným vzorem kožíšku, a i když z nich kouká šibalství, jsou to kočky ohromně společenské a hravé.

I když názvem patří kočky do Indie, plemeno křížením vyšlechtila Jean Millová v Kalifornii. Nádheru bengálské kočky můžete obdivovat i na titulním obrázku.

Nejroztomilejší kočičí krásky z Asie

Perská kočka je symbolem elegance a je doslova nepřehlédnutelnou. S jejíma velkýma, výraznýma očima a dlouhou, hedvábnou srstí je skutečnou královnou mezi kočičími plemeny. I když perská kočka pochází původně z Persie čili oblasti dnešního Íránu a Afgánistánu, ke stříbřité barevné mutaci, která se označuje jako "chinchilla", došlo křížením ve Velké Británii.

Birma, nebo také „posvátná kočka barmská“, má nádherné modré oči a charakteristickou srst. Jejich vzhled je jedinečný a mnohé uchvátil. A co teprve, kdy jde o koťátka, která na vás koukají modrýma velkýma očima z poza tmavšího nosíku, jsou celá chundelatá a krémovo béžová.

Siamské kočky jsou známé svýma výraznýma modrýma očima a krátkou, lesklou srstí. Snadno je rozpoznáte a jsou skutečně ikonou své země čili dnešního Thajska. Možná o nich ale nevíte, že jsou velmi upovídané a se svým okolím čile takto komunikují.

