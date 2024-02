Také byste pro svého zvířecího miláčka udělali a koupili cokoliv? A co třeba krásné a ozdobné dózy na granule. Vypadají v nich mnohem lákavěji a upraveněji než v původním obalu. Jenomže výrobci dobře vědí, co dělají, a tak bychom jim jejich snahu neměli kazit.

Granule pro psy (a nejen pro ně) kupujeme většinou v plastových neprůhledných sáčcích, dnes již mnohdy se “zipem”, který dovoluje opětovné uzavření po každém nasypání krmiva do misky. Mnohdy jde o poměrně drahou výživu našich miláčků na zachování jejíž kvality nám opravdu záleží. V takové chvíli je ale dobré zamyslet se nad tím, jaký je správný systém skladování.

Jak správně skladovat granule? Yoggies TV na youtube vám poradí:

Bez přístupu světla

Za prvé bychom si měli uvědomit, že krmivo by nemělo být vystaveno světlu. Pokud by tedy chovatele napadlo přesypat granule třeba do velké zavařovací sklenice v domnění, že se tak lépe a déle uchová, měl by si to rychle rozmyslet. Kdyby světlo granulím nevadilo, dodávali by je výrobci častěji v průhledných sáčcích.

Utěsněte sáček

Další z pravidel skladování suchého krmiva pro psy hovoří ideálně o vzduchotěsnosti obalu. Přístup vzduchu totiž podporuje procesy, které postupně vedou k degradaci krmiva. Nejen že bychom tak přišli o peníze, které jsme do jeho nákupu vložili, ale pokud bychom změny nezaznamenali včas, mohli bychom způsobit zvířeti velké zdravotní problémy.

Kupujte rozumné množství

Máte malého pejska, ale větší balení krmiva vychází ekonomicky výhodněji? Takové myšlenky zkuste co nejrychleji zapudit, protože jde o risk, který za pár korun rozhodně nestojí. Vždy je třeba posoudit, na jak dlouho jedno otevřené balení vydrží. Jestliže pejskovi stačí malé porce, bude otevřený desetikilový pytel z většiny zkažený dříve, než se dostanete k polovině. Je to zbytečné a v důsledku dražší. Mnohdy totiž může dokonce uplynout expirační lhůta, po kterou výrobci (při správném skladování) ručí za kvalitu a zdravotní nezávadnost krmiva.

Když dózu, tak jedině kvalitní

Pokud nemůžete odolat a zkrátka jste se rozhodli, že sáčky s krmivem doma nechcete a opravdu je potřebujete přesypat do vzhlednější nádoby, zvolte tedy neprůsvitnou a hlavně takovou, kterou lze velmi dobře utěsnit. Možná bude o něco dražší, ale váš pejsek vám takový náklad vrátí svoji veselostí ve chvíli, kdy jej nebudou trápit zažívací problémy ze zkažených granulí.

Nebojte se vyhodit zbytky

Totéž, jako při skladování, platí také při samotném krmení zvířat. Jestliže máme starosti, aby se granule nezkazily v sáčku nebo jiné nádobě, stejně tak se mohou – samozřejmě mnohem rychleji – zkazit po nesypání do misky. “Výchova” zvířete, které nechce pozřít nové granule tím způsobem, že zůstanou v misce tak dlouho, než pes konečně usoudí, že jsou přece jen lepší než hlad, je absolutně špatnou a nebezpečnou cestou. Několikrát olíznuté, a tedy dokonce navlhčené granule, budou na vzduchu rychle žluknout a po pár dnech se bude pes krmit zkaženou potravou. To jistě nechceme.

