Slepice a horka: Jak připravit chladivé krmivo a co nikdy nedělat?

Pokud vás vyčerpává horké letní počasí, věřte, že vaše slepičí hejno to má podobně. Slepice se totiž nepotí a teploty nad 35 stupňů jim nedělají dobře. Jak je zchladit?

Zdroje: www.abc.net.au, www.slepicevnouzi.cz

Jak poznat, že je slepici horko

Slepici, která se snaží stůj, co stůj ochladit, poznáte lehce. Dýchá s otevřeným zobákem a roztahuje křídla od těla, aby kolem nich mohl proudit vzduch. Vysoké teploty také ovlivňují její apetit. Jí méně, a to se může projevit na kvalitě vajec. Jejich produkce se s nárůstem teplých dní snižuje. Pokud se slepice přehřeje, je letargická, má řidší stolici, nejí, nepije a má bledý hřebínek. Jak tomu zabránit?

Slepici, která se snaží stůj, co stůj ochladit, poznáte lehce Zdroj: Ihor Hvozdetskyi / Shutterstock.com

Jak se postarat o slepice v horku

Hejno je nutné pravidelně kontrolovat. V horku to platí dvojnásob. Ujistěte se, že slípky mají dostatek stínu během celého dne. Mimo sluneční paprsky by měla být uložena i voda a krmení. Stejně jako my ocení zdroj ochlazení. Stačí, když do výběhu nainstalujete zahradní rozstřikovač. Dejte si však pozor, aby se na zemi netvořily louže. Slepice podmáčenou půdu nesnášejí.

Jak slepice zchladit

Zmrzlina, ledový čaj nebo káva. To je náš způsob, jak se v parných dnech zchladit. Slepičky však podobné věci také ocení. Do misky s vodou jim můžete dát kostky ledu nebo celou misku vložte do mrazáku. Jakmile voda zmrzne, nádobu přeneste do výběhu. Slepice tak získají dlouhodobý zdroj ochlazení.

Chladivé krmivo

Zkuste svému hejnu nabídnout chutný letní mix ovoce a zeleniny. Ocení vychlazený meloun rozkrojený na čtvrtiny, salátovou okurku nebo hlávkové zelí. To zavěste do výšky. Slepice získají nejen potřebné vitamíny, ale také se zabaví. Holky z hejna budou nadšené ze zmrzlých bobulek rybízu, borůvek nebo jahod. Ty jim naservírujte buď brzy ráno nebo večer.

Mražené ovoce slepičky skvěle ochladí. Zdroj: igorsm8/Shutterstock.com

Kurník v létě

Pokud nemáte kurník umístěný ve stínu, je potřeba, aby v létě pořádně větral. Nebojte se do něj umístit větrák, který teplý vzduch pořádně rozvíří. Zároveň si dejte pozor, aby slunce nepražilo přímo na snášková hnízda. Slepice by odmítaly snášet vejce. Také omezte podestýlku, aby se kurník zbytečně nepřehříval.

První pomoc

Pokud zjistíte, že jsou vaše slepičky přehřáté, nabídněte jim speciální nápoj plný minerálů. Budete potřebovat hrnek teplé vody, 2 čajové lžičky cukru, 1/8 čajové lžičky soli a 1/8 čajové lžičky jedlé sody. Vše důkladně rozmíchejte a nalijte do misky. Pokud nejsou schopny pít, roztok jim dejte rovnou do zobáčku pomocí injekční stříkačky.

Co rozhodně nedělat

I když slepičky potřebují elektrolyty, rozhodně jim roztok nedávejte více než jednou denně. Sůl by jim mohla ublížit. Přebytek chloridu sodného totiž vede k významnému snížení koncentrace vápníku ve skořápce.