V horku slepice trpí: 4 snadné triky, jak je před ním ochránit

Chováte slepice a nechcete, aby se sužovalo horko? Teploty nad 30 stupňů jsou pro ně opravdu nebezpečné! Využijte tedy odsvědčené triky.

Letos již po několikáté nastoupily letní tropy, které i většina z nás sotva snáší. Horké dny jsou však ještě mnohem rizikovější pro slepice. Některá plemena jsou sice vyšlechtěna, aby byla vyšším teplotám dostatečně odolná. Většinou slepice však tuto rezistenci nemají. Proto nikdy v horkém počasí péči o slepice nepodceňujte a využijte osvědčených tipů, které jim přežít vedra značně usnadní a zpříjemní.

Jak poznáte, že je slepici horko?

Pokud je slepice přehřátá, určitě to poznáte na první pohled. Dýchá zhluboka otevřeným zobákem, má bledý hřebínek a zároveň roztahuje křídla, aby kolem nich mohl proudit vzduch. Zároveň je svým způsobem letargická a má řidší stolici. Stejně tak slepice za vysokých teplot moc nekonzumují potravu, což se pak projevuje na kvalitě a množství snesených vajíček.

Proto své slepice pravidelně kontrolujte a zároveň pečlivě sledujte předpovědi počasí, abyste jim mohli pomocí šikovných vychytávek zajistit odpovídající podmínky. O jaké triky se jedná?

Zajistěte slepicím dostatek stínu

V rámci kurníku i výběhu by měly mít vždy slepice možnost ukrýt se před prudkým sluncem do stínu. Postačí vybudovat přístřešek, ale velice dobře můžete případně využít i vzrostlý strom nebo keře u výběhu.

Nezapomínejte na vodu

V horkých dnech je pro slepice dostatek vody zásadní a měly by k ní mít neustálý přístup. Vždy je vhodné umístit pítko do stínu. Do vodu lze dát kostky ledu nebo vložit misku na nějakou dobu do mrazáku a dát ji do výběhu trošku vychlazenou. Pro slepice je to skvělý zdroj rychlého osvěžení.

Dopřejte slepicím jemnou sprchu

Výborně k ochlazení slepic také poslouží zahradní rozstřikovač, který slepicím ochladí a zvlhčí alespoň část vzduchu ve výběhu. Pokud máte u kurníku nějaké křoví ve stínu, namiřte proud vody na něj, ve výběhu se alespoň nevytvoří kaluže, které slepice v lásce zrovna nemají.

Ochlaďte i kurník

Kurník pravidelně větrejte, aby jím neustále proudil vzduch, bude v něm hned o něco přijatelněji. Můžete ho obestavět i nějakým materiálem, který bude prostor uvnitř před horkem chránit. Velice dobře poslouží vlhká sláma nebo písek.

Co dělat, když je slepice přehřátá

V případě, že se některá z vašich slepic přehřeje, vyrobte jí minerální nápoj, který ji postaví zase na nohy. Smíchejte dohromady 1 hrnek teplé vody, 2 čajové lžičky cukru, 1/8 čajové lžičky soli a 1/8 čajové lžičky jedlé sody a lektvar nalijte slepici do misky nebo jí ho stříkněte do zobáku pomocí injekční stříkačky.

