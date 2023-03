Slepice na jaře potřebují změnu jídelníčku. Co jim dopřát, aby lépe snášely?

Jaro už je tu a s ním i spousta práce na zahradě. Máte-li v plánu slepice si pořídit nebo už je chováte, určitě zbystřete. Teď na jaře bude potřeba opečovat kurník i okolí, zkontrolovat chov a přilepšit slepičkám do začátku nové sezony. Jak a co byste měli na jaře podniknout s vašemi slípkami?

Jak vypadá chov slepic v praxi?

Jestli ještě nemáte vlastní chov, ale velmi intenzivně o něm přemýšlíte, vězte, že nejste jediní. Kvůli rapidnímu zdražení vajec i masných výrobků je letos na jaře zájem o slepice významně větší, než byl v posledních letech.

Podívejte se, jak může chov slepic vypadat. Šťastní lidé představují půlhodinový Slepičí speciál, který rozhodně stojí za shlédnutí, pokud nevíte, jak takový domácí chov v praxi vypadá:

Jarní úklid u slepic

Co byste měli na jaře s vašimi slípkami podniknout? Jarní úklid se nevyhne ani kurníku či slepičímu výběhu. Zkontrolujte, jak se věci mají, vyměňte podestýlku, máte-li jakou. Stejně tak popeliště i zbytek výběhu. Nepodceňujte však ještě zimu, mrazíky či případné chladné počasí se může vracet i po krátkých otepleních.

Pozor na parazity a nemoci slepic

S úklidem a jarní péčí a kontrolou souvisí i prohlídka slepic samotných. Hledejte znaky přítomnosti parazitů či onemocnění. Sledujte také první produkci vajec, abnormality na vejcích jsou znakem nedostatečné výživy slepic a nutričního deficitu.

Slepice potřebují na jaře bílkoviny

Přes zimu slepičky často snášejí o něco méně. Je to jev zcela běžný a není důvod obávat se o jejich zdraví. Nicméně na jaře by se měly nosnice opět vrátit k pravidelné a hojné snášce. Je to radost, že i slepičky budou mít konečně trochu víc zeleně, ale i brouků, červů a všeho dalšího, co se hemží v trávě. I to jim dodá potřebný protein, ale navíc se určitě hodí nabídnout jim také živé či sušené moučné červy, pomleté skořápky, ale také vařená vejce, ryby či jiná masa. Bílkoviny jsou i pro slepice nezbytné.

Zbytky pro slepice ano, ale ne všechny!

Rozhodně také zvládnou různé zbytky z domácnosti, neboť jsou všežravé, ale samozřejmě nemohou jíst všechno. Nedávejte jim slané pečivo, cibuli, nevařené brambory, nezralá rajčata, lilky, ale také avokádo, citrusy nebo sladkosti.