Chytré a levné triky, jak ochránit slepice před kunou a jinými dravci

Kuna není jen postrachem půd a elektroniky ve vašem autě. Je to predátor, kterého v kurníku nechcete. Dokáže napáchat veliké škody a nezbývá tedy, než před ní slepice chránit. Jak zabezpečit kurník a slepičky před zákeřnými kunami?

Zdroje: sazenicka.cz, www.slepicevnouzi.cz

Kuna je nevítaný host i predátror

Kuna by mohla být považovaná za docela pěkné zvířátko, jen kdyby tolik neškodila v okolí našich domovů. Kuna je také predátorem, který se může vkrádat i do kurníků. Jak slepice chránit proti mrštným kunám?

Zbavit se kun je veliké téma a pokud jste se s řáděním kun již setkali, pak jistě víte, že není o co stát. Kuny však mohou škodit nejen na půdách, v šasi vašeho automobilu nebo na zahrádce. Kuny mohou představovat nebezpečí pro vaše slepice.

Jak ochránit slepice před kunami? Zdroj: WildMedia / Shutterstock

Kuny ohrožují i vaše slepice

Jsou to zvířata drobná, mrštná, rychlá, ale také plachá, která se dokáží protáhnout i pletivem s oky okolo 4 cm. Ani vysoké ploty jim nedělají problém, vždyť dokáží bez problému šplhat po vysokých domech a umí se dostat i do velmi špatně dostupných míst.

Chcete-li ochránit kurník před kunami, pak je vhodné použít jemnější pletivo, respektive s velmi malými oky, a to i z vrchu, aby nebylo možné překážku jen přelézt. Kurník by měl být také uzavíratelný a bez skulin, kudy bys se mohlo maličké zvíře protáhnout. Slepice rozhodně navečer zavírejte.

Pokud zabezpečíte slepicím výběh a kurník uvnitř ze všech stran, vznikne v podstatě voliéra. Umístěte do ní také bidýlka do různých výšek, aby mohly slepice před predátory uniknout.

Na lov se vydává kuna skalní v nočních hodinách. Zdroj: Rudmer Zwerver / Shutterstock.com

Jak ochránit slepice před kunami

Kuny a další predátory může lákat ke kurníku také potrava, i z tohoto pohledu jsou vhodné dávkovače a krmítka.

Kuny a další dravce také někdy dokáže zahnat kohout, i proto je do hejna nutný. Dobrým hlídačem bude samozřejmě také pes, který bude slepice tolerovat, ale nezvané návštěvníky už ne.

Pokud čelíte návštěvám kun, lišek a další škodné často, zvažte také elektrický ohradník. Ten se umisťuje venku okolo oploceného kurníku zhruba 15 cm nad zemí.

Proti kunám můžete vyzkoušet také pachové a zvukové plašiče. Bohužel kuny jsou velmi drzé a jen tak něco je nezaskočí, a proto je vhodná kombinace několika taktik, jak se nepříjemných návštěvníků zbavit. Vycházejí často až v noci. Z počátku mohou být plaché, ale na různé hluky a pohyb lidí si mohou zvyknout.