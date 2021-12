Jak zajistit, aby slepice snášely vejce i přes zimu?

Zima je v plném proudu a vy možná zjišťujete, že slepice méně nesou a množství vajíček rozhodně není stejné jako na jaře či v létě. Přispívat k tomu může i fakt, že mají špinavý kurník. Vrhněte se tedy na pořádný vánoční úklid i tam!

Pokud jste si pořídili slepice a čeká vás první zima s nimi, pak byste měli vědět, že je nutné kurník na příchod mrazů připravit. Pokud jste to ještě neudělali, vrhněte se na to, jinak se vám také může stát, že zůstanete bez vajíček.

Začněte tím, že kurník důsledně vyčistíte. Odstraňte všechna krmítka, napáječky a vše pečlivě umyjte a vydezinfikujte. Existuje speciální přípravek, který si na to můžete koupit nebo postačí obyčejná horká voda s octem.

Kurník vyčistěte a důkladně zkontrolujte

Po vyčištění kurníku zkontrolujte okna, dveře i zdi. V případě poškození je nutné díry a nejrůznější poškození opravit, aby dovnitř nešla zima, a také se dovnitř nedostali žádní predátoři. Díry nesmí být ani ve střeše, slepice by asi příliš nepotěšilo, kdyby na ně pršelo. Vlhkost by se měla v zimních měsících v kurníku pohybovat maximálně kolem 60%.

Ani to ale nestačí, abyste měli vajíčka i v zimě. Na ty musíte mít také vhodnou podestýlku. Ideální je nařezaná sláma, dlouhá totiž dost často uvízne slepici v zobáku. Oblíbené jsou i hobliny z borovice. Ty jsou skvělé v tom, že pokud je často měníte, zabrání nepříjemnému zápachu, který se z kurníku klasicky line. V nouzi lze použít i karton, ale je nutné ho často měnit.

V posledních letech bývají zimy blátivé a v kurníku se zvyšuje vlhkost, která je líhní nemocí. Zdroj: MikeDotta / Shutterstock.com

Nezapomeňte na teplo, to je důležité. Hlavně v zimě. Čím větší teplo slepičkám bude, tím více vajíček vám dají. Zřiďte tedy do kurníku na zimu topení, a to buď přímotopy nebo tepelné žárovky. V kurníku by mělo být kolem dvaceti stupňů. Čas od času neuškodí vyvětrat, ale na průvan zapomeňte. Pokud je venku méně než mínus deset stupňů, slepice ven nepouštějte.

V zimě sní slepice více krmiva než v létě

V zimě sní slepice více krmiva než v létě a je tedy nutné s tím počítat. Když budete na jejich stravě šetřit, odrazí se to samozřejmě také v množství vajíček. Proto jim raději přilepšete a do směsi přimíchejte kukuřici, škvarky, ovesné vločky, vojtěšku či pšenici. Pokud se vám bude chtít, ocení brambory i mrkev. Ve specializovaných prodejnách seženete taktéž doplňky stravy a vitamíny. Nikdy nevynechte výměnu vody, čistá voda je totiž základ. Dbejte, aby jim nezamrzla. Případně dokonce existují vyhřívací podložky pod napáječky.

Dvířka do kurníku je třeba na noc zavírat. Zdroj: Shutterstock.com / Annika Olsson

Pokud tohle vše uděláte, máte jistotu, že se budou slepice v kurníku cítit příjemně a to se také odrazí na jejich schopnosti snášet. Spokojená slepice totiž snese mnohem více vajíček než ta, která žije v zimě či výkalech. Myslete tedy na to předtím, než si tyto tvory pořídíte. Mít slepice je nejen zábava, ale také starost, na kterou ne každý má vlohy, i když vidina domácích vajíček je samozřejmě lákavá.

Zdroj: www.kamir.cz, www.slepicar.cz, www.hobby.instory.cz