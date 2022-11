Tyhle věci vaše slepice na zimu rozhodně nepotřebují. Nedělejte je

O svá zvířata se staráme každý po svém. Pokud neznáme dobře potřeby každého chovaného zvířete, čas od času nás mohou zaskočit některé situace. Víte, jak se postarat o slepice v zimě? Jakou péči slípky skutečně potřebují?

Zdroje: www.slepicevnouzi.cz, www.ifauna.cz

Je dobré slepicím v zimě přitápět?

Slepičkám můžete postavit dobrý kurník, můžete ho i zateplit, ale opravdu jim musíte přitápět? Mnohem lepší je však nápad se slepičími svetry, co myslíte? Ač je takový svetr nebo jiný obleček u některých málo osrstěných pejsků určitě vhodný, slepice skutečně zahřát nepotřebují a nestává se, že by vlivem zimy trpěly.

Kolik prostoru by měly slepice mít?

Kurník by měl slepicím nabízet dostatek místa, bidýlek a podestýlky na zemi, která je čistá a suchá. Preventivně se proti čmelíkům přidává do podestýlky vratič nebo listy ořešáku. Kurník by měl mít ideálně okénko nejen jako zdroj světla, ale také určené k větrání. I v uzavřeném kurníku by měla fungovat cirkulace vzduchu, nikoli průvan, aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti. Pokud je kurník velký a slepice v něm tráví i celé dny, pak je dobré poskytnout jim cca 1 m2 na jednu slepici a podmínky takové, aby voda a potrava nezamrzaly.

Teplá strava, ano, či ne?

Pokud se obáváte o namrzání laloků slepiček, nabídněte jim pítka, kde se nesmáčí celé okolí zobáku. Během zimy je vhodné věnovat pozornost krmení a občas připravit slepicím i vařenou stravu, nikoli však horkou.

Na to, jak a čím krmit slepice v zimě, se podívejte ve videu:

Potřebují slepice v zimě umělé světlo?

Pokud chcete, můžete do kurníku umístit zdroj světla. Slepice jej ale nepotřebují a není vhodné ani natahování přirozeného dne. Pokud jim chcete prospět, dopřejte jim dostatek pohybu venku, velký výběh a pestrost stravy. Snůška může být v zimních měsících nižší, což závisí na chovaném plemenu, ale je to přirozený cyklus, díky němuž se slepice zbytečně nevyčerpají.

Slepicím stačí v kurníku jen přirozené světlo, jídlo a voda však nesmějí zamrzat. Zdroj: profimedia.cz

Nechovejte se ke slepicím jako ve velkochovech

Slepičky nejspíš chováte, protože chcete kvalitní vajíčka a vadí vám velkochov. Nesnažte se proto používat praktiky velkochovů, o nichž máte pochybnosti.