Hnusí se vám pavouci? Pak vás tenhle macek nepotěší, nicméně není se čeho obávat. Slíďák je i u nás místní, ale málokomu se ho podaří spatřit. Naše domovy totiž nevyhledává a je nočním tvorem.

Největším českým pavoukem je právě slíďák

Má také česká příroda svoji tarantuli? Slíďák tatarský je na naše poměry velký, ale k tarantuli má rozhodně daleko. Jeho tělíčko může měřit až 3 cm, s rozpětím nohou 7 cm. Takže velký je, rozhodně vás však nepřepere. i když je to největší český, ale i evropský pavouk.

Tento druh pavouka vám představí také tento pěkně zpracovaný příspěvek z YouTube kanálu TopTrending CZ.

Zdroj: Youtube

Slíďák tatarský je tajemný a přes den schovaný

Tento český pavouk je spíš raritou, se kterou se můžete setkat v jižních oblastech České republiky, a to nejen na jihu Moravy, ale i Čech, vyskytuje se také v Polabí. Patrně mu svědčí vyšší teplotní průměry, a tak se může stát, že bude běžnější než doposud. Nicméně nepředstavuje pro člověka žádný problém. Je důležitou součástí ekosystému a loví výhradně bezobratlé. Pokud myslíte, že by mohl alespoň kousnout nějakého vašeho bezpáteřního souseda nebo šéfa, pak určitě ano. Kousnout může a je to srovnatelné například s vosím nebo včelím bodnutím. Jakákoli další reakce na kousnutí je však velmi výjimečná.

Patrně se s pavoukem vůbec nesetkáte ani v případě, že byste jej v oblastech výskytu hledali. Jak už bylo řečeno ve videopříspěvku, pavouk je nočním lovcem a ukrývá se přes den ve svém podzemním hnízdě. Pokud si chcete být jistí tím, že ho opravdu uvidíte, navštivte ZOO Praha, která je první zoo s exemplářem tohoto druhu.

Co se slíďáky? Nechte je žít!

Slíďák vyhledává především písčité břehy řek či nádrží a vyhovuje mu spíš stepní prostředí než mokřady. Hojněji se dříve vyskytoval především v Rusku a Maďarsku.

I když se mělo za to, že je vyhynulý, v posledních desítkách let se významně rozmnožil a dnes patří k „málo dotčeným“ druhům. Přesto je nevhodné tyto pavouky likvidovat. Vyskytne-li se jeden přímo v domě, pak rozhodně jen omylem. Nemá, kde by zde žil. Nezbavujte se ho ani v přírodě, neškodí a nepředstavuje nebezpečí, navíc je skutečně nepravděpodobné, že byste jej zahlédli a děsil by vás během dne. Nevytváří ani velké sítě a zámotky, takže ani estetikou hnízda či pavučin nemůže v okolí domu či zahrady nějak vadit.

Zdroje: denik.cz, prirodadokapsy.cz