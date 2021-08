Kuchyňské suroviny, co zabíjejí slimáky: Možná netušíte, jaký poklad máte doma

Slimáci a plzáci jsou postrachem českých zahrad. Škodí a ničí vaši úrodu. V našich končinách je nejznámější plzák hnědý, zahradní, žíhaný nebo lesní. Ze slimáků je to zase ten polní nebo síťkovaný. No a takový slimák velký si rád pochutná na ovoci a zelenině. Jak tyto nepřátele zahrádkářů zlikvidovat za pomoci kuchyňských surovin? To budete koukat, co na ně platí!

V první řadě myslete na to, že nesmíte dovolit, aby se tato havěť rozmnožila, protože pak jste téměř bez šance se jí zbavit. Samozřejmě je ideální a nejhumánnější je sbírat ručně po setmění a odnést daleko od zahrady, aby nenašli cestu zpět.

Pokud na to však nemáte čas, můžete s nimi zatočit i jinak. Stačí mít v kuchyni ty správné suroviny. Možná budete překvapeni, co je dokáže zlikvidovat.

Turek

Záhony, které chcete ochránit, můžete posypat pruhem pilin a zalít je klasickým černým turkem s lógrem. Pokud začne pršet, postup zopakujte. Takový 2% roztok kofeinu je pro plže smrtelný, proto máte vyhráno. Pokud nemáte v kuchyni kávu, klidně vyzkoušejte sypaný černý čaj.

Vaječné skořápky

Záchranou jsou i vajíčka, teda především skořápky. Udělejte si tedy dobrou snídani nebo palačinky k večeři a skořápky použijte k hubení slimáků a plzáků. Nadrťte je a nasypejte kolem rostlin. Skořápky jsou ostré, proto se jim nalepí na slizkou část a oni nebudou moci ani tam ani zpět, tudíž zůstanou na místě a vy je budete moci chytit a vyhodit. Drť nasypejte po obvodu okolo celého záhonu.

Vlašské ořechy

Další účinné skořápky jsou ty od vlašských ořechů. Ty se dávají kolem zeleniny do země. Rostliny chrání nejen před slimáky, ale i před dalšími obávanými hlodavci.

Slimákům nejvíce chutnají listy, ožírají hlavně jejich měkké okraje a středy Zdroj: shutterstock.com

Sůl

Dalším kuchyňským pomocníkem v boji je obyčejná kuchyňská sůl. Ta slimáky totiž rozleptá. Nasypte ji tedy kolem záhonů na fólii, aby se nedostala do půdy.

Pepř

Pokud jsou některá místa hodně zamořená, pak klidně použijte i pepř. Nasypejte na ně mletý pepř a čekejte, co se stane.

Pivo

Další ochrana proti slimákům je pivo, ale klasické a ne nealkoholické. Ideálně ležák. Nalijte ho do kelímku od jogurtu, zapusťte do země a za několik hodiny budou slimáci opilí a vy je pak můžete snadno pochytat. Pivo jim pak pravidelně dolévejte.

Kvásek

Efektivní je také kvásek z droždí a vody, ze kterého vymícháme těstíčko a dáme ho také do kelímku, stejně, jako jsme to udělali s pivem.

V první řadě myslete na to, že nesmíte dovolit, aby se tato havěť rozmnožila Zdroj: Profimedia

Bylinky

Pomohou také aromatické bylinky. Vysaďte tedy na záhonek levanduli, kopr, šalvěj, měsíček, kostival, petrželku, tymián, fenykl nebo pažitku. Vyhýbají se také česneku a cibuli.

Zdroje: www.express.co.uk, www.budejcka.drbna.cz, www.living.iprima.cz