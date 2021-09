Slimák největší: Najdete-li ho na zahradě, neničte ho! Žere ostatní slimáky

Znáte slimáka největšího? Možná jste si ho v záplavě plzáků španělských ani nevšimli. I když… to asi nejde. Je opravdu nepřehlédnutelný!

Slimák největší patří k našim domácím suchozemským druhům plžů. Z Evropy se slimák rozšířil i do Severní Ameriky a Asie.

Na zahradách je pěstitelům ale úplně jedno, co jim úrodu a květiny ožírá. Slimáka největšího se budou chtít zbavit tak jako tak!

Jak ho poznáte?

Tohoto obra rozeznáte od ostatních snadno. Měří totiž až přes 20 centimetrů! Ani jeho barva nezůstává pozadu, má bělavě šedé zabarvení a po své délce se rozprostírají černé skvrnky. Na zádech objevíte štít, který je pozůstatkem po ulitě.

Slimák největší je snadno rozpoznatelný. Zdroj: Autor: Eric Isselee / Shuttershock

Čím se největší slimák živí?

Asi to nebude žádná novinka. Tak jako ostatní plzáci – rostlinami a houbami. Objevuje se ve sklenících, záhonech, ale můžete na něj natrefit i ve sklepě (pokud tam máte uskladněné potraviny). ALE! Tento obřík má i své klady! Požírá menší druhy plžů, což znamená, že si pochutná i na našem největším nepříteli, kterým je plzák španělský. Nespadá sice do jeho hlavního jídelníčku, ale občas se do něj pustí. Pro zahrádkáře je „mrtvý španělák, dobrý španělák“ hlavním heslem sezóny.

Rozmnožování slimáka největšího

Slimák patří mezi hermafrodity. Jeho vajíčka mají nažloutlou barvu a kulovitý tvar. Při milostném aktu se slimáci vzájemně propletou a točí se vždy jedním směrem – proti směru hodinových ručiček. Zajímavý je také fakt, že ne vždy dojde k předání spermií. Pokud se slimák před časem spářil s jedincem, který měl „lepší“ genetický materiál, k výměně nedojte. Slimáci si mohou uchovat sperma v těle několik měsíců, někteří vědci ze serveru Science Alert tvrdí, že i roky.

Z vajíček, která slimáci kladou do země, se po zhruba 40 dnech vylíhnou noví jedinci.

Páření slimáků největších nepřestává vědce udivovat. Zdroj: Autor: Ken Griffiths / Shuttershock

Hubení slimáků

Tak jako ostatní plže, tak i slimáky největší na zahradách většina zahrádkářů likviduje. Nepřesvědčí je ani to, že požírají své příbuzné (mě osobně také ne).

Na menších plochách je doporučen sběr, se kterým mám i já osobně nejlepší zkušenost. Můžete si sběr ulehčit tím, že nastražíte vhodné pasti, pod které se slimáci rádi schovají. Nepohrdnou kůrou z grepu, a když pod ní přidáte pár kočičích granulí, možná se tam všichni návštěvníci ani nevejdou.

Dalším dobrým pomocníkem je měď. Lze zakoupit v obchodě hotové výrobky, například plůtky nebo pásky. Když vyštracháte doma nějaké měděné zbytky, poslouží taktéž.

Samozřejmě můžete použít i chemické prostředky, někdy je to víceméně nevyhnutelné. Na trhu jich je spousta.

Zajímavým tipem jsou hlístice. Ty se soustředí pouze na plže a neohrozí nic jiného. Vlezou do plže přes jeho dýchací cesty, v plžích se odchovají i noví jedinci hlístic.

Sběr plzáků bývá zdlouhavý. Zdroj: Astrid Gast / Shutterstock.com

S kým se u nás ještě můžete setkat

Potkat v přírodě můžete i velice zvláštní modranku karpatskou, která má jasně modrou barvu. Jde o karpatský endemit, který je v naší zemi zařazen mezi takzvané zranitelné druhy.

Dalším obyvatelem českých luhů a hájů je slimák popelavý, který také není žádným drobečkem. Jeho zbarvení je dosti variabilní, občas může připomínat slimáka největšího, ale na rozdíl od něj nemá na štítu žádné skvrny ani pruhy.

Zdroje: www.denik.cz, www.ceskenapady.cz, living.iprima.cz