Jsou některá psí plemena vyloženě špatná? To víte, že ne! Veterinářka ale vypíchla pět takových, které by si nikdy nepořídila a prozradila také proč. Myslíte, že má pravdu?

Špatná psí plemena: Veterinářka prozradila své tipy

Co radí odborníci si většinou rádi poslechneme, ale poslouchá se to výrazně lépe, když nám takový odborník přitakává. Není divu, že názory jedné zvěrolékařky rozpoutaly velké vášně. Svěřila se se svými osobními preferencemi a zveřejnila video, kde vypichuje 5 psích ras, které by si nikdy nekoupila.A nechtěně se tak stala virální na TikToku.

Je jisté, že každému názoru se dá oponovat, a pokud vám někdo řekne, že byste si nikdy neměli něco takového pořizovat, just a na truc budete oponovat! Poslechněte si, ale co říká veterinářka o svých preferencích. Sama upozorňuje na to, že jde skutečně jen o její vlastní názor, ale vysvětluje také, proč právě tato zvířata nejsou pro ni samotnou nejlepší volbou.

Podívejte se ne ani tak na radu, jako spíš na zpověď veterinářky Whitney Terrellové, kterou na svém YouTube kanále zveřejnila i australská zpravodajská platforma news.com.au.

Která plemena veterinářka považuje za nejméně vhodná?

Video se stalo především v anglicky mluvicích zemích terčem tisíců komentářů a majitelé konkrétních plemen si preference zvěrolékařky vzali velmi osobně, i když Terellová několikrát opakuje, že jde čistě o její osobní pocity vůči různým psím rasám a vlastní profesionální zkušenosti z veterinární kliniky. Která plemena doma nechtěla?

Naháče veterinářka řadí do skupiny nevhodný prostě proto, že jsou nahatí. I když je jasné, že takové zvíře je zajímavé a snad může být i řešením pro alergiky, nechlupatí psi a kočky prostě nejsou vyloženě krasavci. Navíc jejich chybějící osrstění může být docela problém a jen těžko se dá pejsek označit za zcela bezproblémového.

Čivavy čili kapesní a kabelkoví pejsci sice na titulních stránkách časopisů často pózují s různými celebritami, nicméně tito původně Mexičané nemívají příjemnou a klidnou povahu. Svojí agresí i vůči milujícím majitelům jsou proslulí a prochází jim to jen díky jejich prťavé velikosti.

Mopse, shih-tzu a bostonské teriéry hází Terellová do jednoho pytle, protože mají krátké čumáky. Jsou to podle ní pejsci, kterým se špatně dýchá, trpí na množství zdravotních problémů způsobených šlechtěním a jen těžko by hledala pozitiva, která by jí učarovala natolik, aby zvažovala nákup takového psa.

Němečtí a belgičtí ovčáci jsou jako služební psi fantastičtí. Terellová ale sama říká, že na výcvik takového psa by v žádném případě neměla čas. Výsledky zanedbání tréninku pak pozoruje v ordinaci, kde se setkává s agresivními psy, které jejich majitelé nezvládají.

Překvapením je i méně známá rasa groodle

Poslední z výběru nevhodných je podle Terellové takzvaný groodle nebo goldendoodle. Jde o novou rasu, které dalo vzniknout křížení pudlů a zlatých retrívrů během posledních padesáti let.

Jsou to psi různé velikosti, mohou být bílí, zlatí, hnědí i černí a jejich srst je nejčastěji velmi hustá a kudrnatá, tak něco mezi oběma kříženými plemeny. Psi jsou to chytří, přátelští a energičtí, veselí i příjemní.

Pejsci ale velmi trpí odloučením ve štěněcím věku od matky a později od majitele. Pozorovnání také odhalilo, že jsou bojácní při kontaktu s cizími psy i lidmi, a to významně víc než je tomu u obou původních plemen. Tyto křížence zatím velké psí kluby ve světě neuznávají, ale v Americe a Austrálii jsou velmi populární.

