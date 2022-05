Pes má matnou srst: Zbystřete a raději hned jednejte

Je srst vašeho psa matná, vypadávají mu chlupy, drbe se a olizuje? I v případě, že se neobjeví hned všechny symptomy, to že je srst matná, není v pořádku. Máte možná zaděláno na pořádný problém. Jak se starat o psí srst a proč si dát pozor matný psí kožich?

Zdroje: svetkreativity.cz, nasregion.cz

Má být srst psa matná?

Mastná ano, matná ne! Psí srst je přirozeně mastná, čož je dobře. Vašeho čtyřnohého miláčka chrání proti vodě, a pokud psí pokožka funguje, jak má, srst bude lesklá a hustá. Častým mytím můžete balanc a funkci pokožky poškodit natolik, že budou změny patrné i na srsti, ale to není nejčastější problém. Majitelé jsou si tohoto problému většinou vědomi. Naopak matná a řídká srst může být také známkou onemocnění kůže. Víte, jak se o srst správně starat, kdy zbystřit a psa nechat prohlédnout?

Koupání psa by nemělo být příliš časté. Jen dvakrát či třikrát do roka. Zdroj: Profimedia

Lysiny nebo línání psí srsti?

I ztráta psích chlupů je běžná a všichni majitelé dobře vědí, že je každý rok dvakrát čeká vyčesávání i byt plný chlupů. V závislosti na psím plemeni, respektive na typu a délce chlupů, je línání nepřehlédnutelným problémem nebo stěží zaregistrovatelným obdobím. I během línání si můžete všimnout, že srst někdy zmatní. Stává se to, když šupinky psí kůže "zašpiní" pročesávané chlupy. Zmatnění srsti během línání je možné i u krátkosrstých plemen. Sledujte psa, abyste se ujistili, že to je jen krátkodobý problém.

Krátkosrstí psi vyžadují při línání mnohem méně péče, ale také línají a čištění i vyčesávání srsti by mělo být i u nich samozřejmostí.

Línajícím psům nejlépe ulevíte pravidelným vyčesáváním chlupů, čímž také částečně kontrolujete výskyt chlupů ve své domácnosti. Podle srsti zvolte vhodný kartáč, gumovou rukavici či hřeben.

Hrubosrstá plemena mají chlupy docela jiné a rostoucí během celého roku. I tito psi potřebují pravidelnou péči. Trimování je v podstatě odstraňování chlupů jako při línání, aby vzniklo místo na růst nových. Čistá srst pomůže nejen k pěknému vzhledu psa, ale zbaví jej také svědění a předejdete kožním onemocněním. Jak může vypadat srst nemocného psa?

Matná srst může být symptom

Podivně matná srst s lysými místy, vypadávání chlupů, zarudnutí až vředy jsou signálem pro detailnější prohlídku psího kožichu. Tyto symptomy mohou trápit psiska, která trpí onemocněním. Olizují se, škrábou a mohou si srst i vykusovat, což dál zhoršuje problém, který tito psi očividně mají. Psa pořádně prohlédněte sami. Problémy jsou často viditelné. Jestliže je však pes dlouhosrstý, pak mohou být i pozornému majiteli ohniska problému na kůží dobře skryta.

Matná srst může být také příznakem výskytu parazitů. Roztoči, ale také plísně mohou způsobit v psím kožichu hotovou pohromu a u starších nebo nemocných psů rapidně zhoršit jejich zdravotní stav.

Za matnou srstí může být také potrava. Zmatnění srsti je časté, pokud pes konzumuje příliš mnoho masa. I psí stava by měla být vyvážená a obsahovat dostatek vitamínů a minerálů. V tomto případě je také dobré vědět, že za matnou srstí psů může být i deficit mědi a zinku. Postarejte se tedy o to, aby váš pes konzumoval vyváženou stravu, ať už jde o granulovaná krmiva či vámi připravovanou potravu. V případě nedostatku minerálů můžete pořídit doplňky stravy i pro psy, poradtě se o nich s veterinářem.

Péče o srst je daná typem psa, respektive konkrétním typem chlupů a vzhledu psíka. Zdroj: Eudyptula / Shutterstock.com

Nemocná pokožka u psů

Jaká onemocnění kůže mohou psy trápit? Je jich mnoho. Paraziti, roztoči či bakterie mohou být viditelné či rozeznatelné podle symptomů, hůř už byste poznali alergii. Změny a nerovnováha se může týkat také výkyvu hladiny hormonů, snížené funkci štítné žlázy i rakoviny. Zvýšená hygiena a časté mytí nejsou v případě psů odpovědí na problémy s kůží. Klasické mycí prostředky naopak narušují přirozené prostředí zvířecí srsti. Má-li váš pes některé projevy onemocnění, konzultujte léčbu vždy s veterinářem.