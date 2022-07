Mnoho lidí se stará o psí seniory špatně a ubližuje jim: Vy nemusíte

Máte doma psího veterána a chcete mu zajistit tu nejlepší možnou péči? Psí senioři mají nejspíš jistě vaši lásku, ale věnujete jejich potřebám náležitou pozornost? Co neopomenout při péči o starého psa?

Zdroje: www.mujchlupac.cz, www.rufruf.cz

Stárnoucí pes vyžaduje jinou péči

Psi stárnou, a to mnohem rychleji než lidé. Proto stejně tak jako máme možnost pobavit se nemotorným chováním štěňat, s naším psím miláčkem často prožíváme i stárnutí, zhoršení zdravotního stavu i úmrtí.

Pohled na stárnoucího pejska může být smutný, ale je fakt, že psi jsou často mnohem veselejší a aktivnější i ve velmi vysokém věku než bývají lidé. I starý pes může mít pěkný a spokojený život. Jistě se o psa staráte dobře a snažíte se mu stáří zpříjemnit a ulehčit, víte však nač myslet?

Starší psi maji specifické nároky na péči. Zdroj: Alex Mladek / Shutterstock

Jak pečovat o staré pejsky?

Zdravé a kvalitní krmivo je důležité. Stejně tak jako lidé, i psi během života potřebují různé složení potravy, aby pokryla potřeby jejich organismu. Investujte do psího krmiva. Zjistěte, co pejskovi může chybět, co prospět.

Starší psi potřebují navštěvovat veterináře pravidelně. Veterinář vám poradí, nač si dát pozor a čím může váš pes trpět. Starší pejsci mívají nejen problémy s pohybovým aparátem, ale také s vnitřními orgány.

Kontrolujte u psa stav kůže, oči i uši a také tlapy. Starší psi často trpí otlačeninami, lysinami, ale také otoky a záněty. I drobné ranky mohou staršímu pejskovi značně zkomplikovat život. Protože jsou otlaky na nohách běžné, můžete psům přizpůsobit pelech.

Pohyb je pro psy důležitý v každém věku, a proto také ve stáří. Pravidelným pohybem venku pejskům pomůžete udržet zdraví i dobrou náladu. Procházky venku jsou totiž také velkým stimulem, psa rozptýlí a motivují.

Starší psi potřebují zvýšenou péči veterináře. Zdroj: Alice Rodnova / Shutterstock

Starým psům vyhovuje bezbariérový přístup

Pohyb stárnoucího psa bývá omezený, někdy i bolestivý. Snažte se psovi ulehčit pobyt doma. Pokud žijete v bytě s více patry, nenuťte psa chodit po schodech. Pelech i krmení nechejte ve stejném patře, kam se zvíře dostane bez problémů a překážek.