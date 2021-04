Jak poznáte, že váš pes je šťastný?

Pro většinu páníčků je dnes naprosto klíčové, aby s nimi byl jejich pes šťastný. A většina z nich svého miláčka už natolik zná, že bezpečně poznají, jestli je jejich čtvernožec v pohodě, nebo ho něco trápí. Někdy jsou to velmi specifické projevy, které pozná jen zkušené pánovo oko, ale některé projevy spokojenosti platí pro psy víceméně obecně. Jak tedy poznat, že je váš pes šťastný?

Při čtení psích emocí záleží samozřejmě na plemeni. Některá dávají svou radost a lásku najevo velmi výrazně, jiná jsou odměřenější, a jak se cítí, pozná jen ten, kdo je dobře zná. Ale obecně mají psi určité projevy, díky kterým můžete jejich pocity rozklíčovat. A jaké jsou tedy projevy toho, že váš pes pociťuje ve vaší blízkosti opravdové štěstí?

Šťastný pes vrtí ocasem – to máme všichni zafixováno už od dětství. Na tomhle tvrzení je část pravdy, i když ne úplně celá. Pes vrtění ocasem používá pro vyjádření nejrůznějších emocí – nejen štěstí, ale i strachu, napětí, nebo dokonce přípravy na útok. Spokojený pes má ocas uvolněný, k vyjádření pozitivních pocitů jím vrtí ze strany na stranu, nebo dokonce někdy krouží dokola. Majitelé většinou dokážou vzkazy psího ocasu bez problémů přečíst, ale protože žijeme v době technologií, vznikl nápad na speciální náramek, který se připne psovi na ocas. Tam analyzuje jeho náladu a pomocí Bluetooth pošle majiteli zprávu do jeho mobilu. Pomůcka by mohla být užitečná pro nezkušené či začínající pejskaře nebo ty, kdo třeba cizího psa jen hlídají. Bohužel slibný projekt nakonec skončil, takže se pejskaři musí nadále spoléhat na svoje znalosti a porozumění, případně je možné si nastudovat základní informace o komunikaci psího ocasu z knížek či internetu.

Pokud chce s vámi spát v posteli, dává tím najevo, že jste pro něj tím nejbližším Zdroj: Yuliya Evstratenko / Shutterstock.com

Pes, kterému je s pánem dobře, se také rád drží v jeho blízkosti. A na to žádné technologie ani extra zkušenosti nepotřebujete. Pokud s vámi pes chodí jako stín a je nejradši ve vaší přítomnosti, je s vámi šťastný. Někdy to může mít až podobu toho, že se vám psík doslova plete pod nohama, ale neodhánějte ho, i když se vám to zrovna moc nehodí – pejsek se tak jen snaží upoutat pozornost své milované bytosti.

Mnohem lepší je ho pohladit, hezky na něj promluvit, ať vidí, že jsou jeho city opětované. Kromě vašeho doprovázení s vámi chce často i spát v posteli, čímž dává rovněž najevo, že jste pro něj tím nejbližším. Je také šťastný, když si s vámi může hrát. Hra upevňuje sociální pouto mezi psem a jeho pánem, a navíc hry, obzvlášť v přírodě, upevňují i pejskovo zdraví a kondici.

Snaží se vám olíznout obličej – tím dává najevo, že k vám cítí náklonnost Zdroj: Rob Hainer / Shutterstock.com

Kromě toho, že je pejsek šťastný ve vaší přítomnosti, může provádět i věci, které nejsou každému příjemné, ale zato víte, že má opravdu radost. Snaží se vám například olíznout obličej – tím dává najevo, že k vám cítí náklonnost, důvěřuje vám a je vaším přítelem. Pes, který má radost z vaší přítomnosti, na vás taky může skákat. Někdy je prakticky nemožné to psa odnaučit, vyjadřuje tím totiž svou lásku k vám. Jako štěně olizoval tvář své matky, tak se o totéž snaží i u milovaného pána.

A může vás odměnit i úsměvem – psi mají velmi živou mimiku a dokážou v příjemných situacích reagovat i takovým výrazem, který prostě vypadá a funguje jako úsměv. A dokážou se prý dokonce i smát. Odbornice na zvířecí chování Patricia Simonet ze Sierra Nevada College identifikovala mezi štěkotem i takový zvuk, který s kolegy z výzkumného týmu přirovnala k lidskému smíchu. „Tento vokální projev jsme nazvali smích, protože tento konkrétní zvuk byl identifikován pouze při hře nebo během přátelských kontaktů. Nikdy jsme ho neslyšeli ani nezaznamenali během konfliktních situací. Vypadá to, že tento konkrétní zvuk je vyhrazen pro hry a přátelská setkání,“ vysvětlila vědkyně výsledky svého výzkumu.

Takže když se naučíte svému pejskovi opravdu dobře naslouchat, možná ho uslyšíte, jak se šťastně směje.

