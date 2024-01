close info Profimedia

Laura Maximová 21. 1. 2024 13:00 clock 2 minuty video

Když se rozhodnete přivítat novou kočku do své domácnosti, může to pro ni být velká změna. Některé kočky se cítí trochu nejistě, a tak se snaží "začlenit" do nové rodiny někdy ne zcela vhodnými způsoby. Jak tedy reagovat, když se nová kočka snaží terorizovat členy domácnosti, aby se cítila její součástí?

Příchod nové kočky do domácnosti je většinou vzrušující a radostnou událostí pro všechny členy rodiny. Nicméně, některé kočky mohou mít tendenci používat různé taktiky, aby se cítily součástí a získaly pozornost. To občas zahrnuje hrubé hry, narušení osobního prostoru nebo dokonce agresivní chování. Jak na to, aby se vaše kočka začlenila bez problémů? Na video od Jackson Galaxy o začlenění kočky do domácnosti se podívejte na YouTube: Zdroj: Youtube Jak začlenit kočku do domácnosti? Když přivedete domů novou kočku, je důležité začít provádět postupnou socializaci. To znamená dát kočce dostatek času a prostoru, aby si zvykla na nové prostředí a členy domácnosti. Pokud možno, izolujte novou kočku na začátku, aby se mohla postupně seznámit s vůní a zvuky domova. Kočky jsou zvířata, která potřebují lásku a pozornost. Pokud se snaží získat vaši pozornost nevhodným způsobem jako je škrábání nábytku nebo kousání, zkuste jim poskytnout dostatek interakce a hraní. Vytvořte pro ně zábavné hry a vytvořte hrací zóny, aby měly možnost vybít svou energii. Pokud kočka projevuje agresivní chování vůči členům rodiny, je důležité vychovávat ji k tomu, aby rozuměla hranicím a pravidlům. Nikdy nepoužívejte fyzické tresty, ale raději použijte odměny za správné chování a ignorujte nežádoucí chování. Mějte hlavně trpělivost, ta je nezbytná. Projevuje-li však kočka neobvyklé chování nebo agresi příliš dlouho a nic nepomáhá, může to být způsobeno zdravotními problémy. Navštivte tedy veterináře, aby se zjistilo, zda není kočka nemocná. Uvidíte, že až se jí uleví, její začlenění do domácnosti bude mnohem snazší. close info Shutterstock zoom_in Kočku si musíte získat Kočka přináší radost a lásku Nová kočka může přinést radost a lásku do vaší rodiny, ale může také vyžadovat trpělivost a výchovu. S dodržením těchto rad a s láskou a pozorností můžete zajistit, aby se kočka cítila součástí rodiny a vybudovala si harmonický vztah s ostatními členy domácnosti.

