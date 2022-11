Test nejhorších jídel pro psy na trhu: Tohle byste jim dávat rozhodně neměli

Zorientovat se v krmivu pro psy není jen tak. Jistě i u psů platí, že krmivo má zásadní vliv na jejich zdravotní stav. Víte, nač byste měli při výběru výrobků pro psy hledět?

Testy výrobků pro psy

I u psího krmiva platí, že pěkné obrázky a slogany jsou často důležitým kritériem při našem rozhodování. Ovšem bohužel ani to, že pejskovi chutná, není úplně směrodatné.

Podívejte se, co o výrobcích pro psy říká autorka na svém YouTube kanálu „Se psy podle Veroniky“. Jak Veroničin test pochoutek pro psy dopadl?

Názvy jako hypoalergenní, ultra nebo superprémiové či holistické mohou být dobře myšlené a snad mají i nějaké opodstatnění, ale právně taková označení neexistují. Není možné říci, že splňují jakékoli kvality, které si pod těmito názvy můžeme představovat.

Navíc na internetu můžete narazit na množství „testů“, které mohou být zavádějící a ve prospěch značek, které jsou z nějakého důvodu zajímavé pro autora testu. Chcete-li si být jisti kvalitou, věnujte pozornost složení a dobře si nastudujte toto téma, anebo se obraťte například na časopis dTest, který se zabývá a transparentně odborně testuje nejen krmiva, ale také spotřebiče a výrobky všeho druhu.

Co je třeba sledovat u výrobků pro psy

Co je při výběru krmiv pro psy opravdu důležité, je podíl masa. Nicméně údaje na obalu mohou být zavádějící a matoucí díky tomu, že podíl masa čerstvého a sušeného jsou docela rozdílné pojmy. Čerstvé maso samozřejmě obsahuje i vodu, která u sušeného chybí. Proto pokud porovnáváte čerstvé a sušené, počítejte se zhruba 70 % vody, které musíte odečíst z čerstvého masa. Například 60 % čerstvého masa, se proto rovná 18 % sušeného masa.

Podobné počty se týkají i obsahu proteinů. Ve zmíněných 60 % čerstvého kuřecího masa je asi 10,8 % proteinu.

Granule nejvyšší kvality obsahují okolo 18 % proteinu. Bohužel i to může být zavádějící. Aby byly výrobky cenově výhodnější, výrobci využívají proteinů rostlinného původu. Pro psy je však zásadní živočišný protein a od něj se odvíjí kvalita krmiva.

I když jsou psi masožravci, také samozřejmě krmivo obsahuje i další komponenty, které jsou pro psí organismus nezbytné. V určité míře proto obsahují zeleninu, ale také obiloviny, jako je rýže a podobně.

Nebezpečné látky v psích pochoutkách a krmivu

Důležité je hledět také na konzervanty. Určitě se vyhněte všemu, co obsahuje označení BHA (E320) a BHT (E321). Jsou to zkratky pro butylhydroxyanisol a butylhydroxytoluen, což jsou látky, které se užívají jako potravinářské aditivum. První z nich je označena přímo jako karcinogenní a druhá je striktně omezena na denní dávku 0,25 miligramů na tělesnou váhu. Pokud je to možné, vyhněte se těmto látkám a zvolte raději krmiva s co nejkratším seznamem podivných ingrediencí, dochucovadel a konzervantů.

Polosuchá krmiva se sice mohou zdát jako šťavnatější a chutnější verze psího krmení, nicméně zpravidla obsahují konzervanty. Zdroj: Profimedia

Výrobky jsou vhodné pro konkrétní psy

Co se týče typu krmiv, rozdělení na výrobky vhodné pro štěňata, dospělé, aktivní, seniory či malá plemena má rozhodně smysl. Pokud byste chtěli najít také nejlepší možné krmivo podle zpracování suchých granulí, ta patrně nejkvalitnější, nicméně s kratší trvanlivostí, jsou zastudena lisované granule. Krmiva pečená jsou zpracovaná za nízkých teplot, aby byla jejich trvanlivost delší, ale mohou být nevyvážená. Takzvané extrudované granule jsou práškovou směsí, která drží pohromadě stlačením. Ty bývají nejlevnější, jejich složení častěji vyhovuje dennímu optimu. Polosuchá krmiva se sice mohou zdát jako šťavnatější a chutnější verze psího krmení, nicméně zpravidla obsahují konzervanty.

Pokud se po změně krmiva objeví u psa průjem, nemusí to být známkou problému, ale postě jen útroby pejska zareagovaly na změnu. Obvykle je třeba týden až dva, a pak si psí zažívání zcela zvykne na nové složení podávané potravy, které by mělo být vždy stejné množství a ideálně podávaná i ve stejnou denní dobou.