Tibetská doga je dobrácký obr. Běda ale, jak jí ublížíte

Tibetská doga je jedním z nejdražších psů vůbec. Pokud do ní zainvestujete, nebudete litovat. Pes je to přítulný a při důsledné výchově dokáže nevídané kousky. Když se mu však něco nelíbí, dokáže to dát najevo velmi nahlas. Není ho tedy radno naštvat.

Tibetská doga je velmi dobře stavěný pes. Svojí majestátností uhrane takřka každého. Platí také za symbol okázalého bohatství. Jistý uhlobaron ze severní Číny zaplatil za štěně mastifa, jak se doze říká, deset milionů jüanů, tedy zhruba 32,5 milionu korun.

Jiná bohatá žena ze Sienu obětovala částku čtyři miliony jüanů a domů ho nechala přepravit letadlem. Na uvítanou nechal před letiště seřadit kolonu 30 vozů značky Mercedes Benz. Jeho přílet tak rozhodně nikdo nepřehlédl.

Mazlíčka rozhodně nenechá strádat. Do pokoje vybaveného klimatizací mu dává deset lahví minerální vody denně. „Zlato má svou cenu. Ale hodnota mého psa je nevyčíslitelná,“ vysvětlila.

Tibetská doga Zdroj: Tatyana Kuznetsova / Shutterstock.com

Tibetská doga je tím nejlepším hlídačem

V minulosti tibetská doga sloužila jako pastevecký a hlídací pes pro tibetské kočovníky. Často hlídala i tibetské kláštery. Je to jedna z nejstarších ras, jejíž podoba se od počátku nemění.

„Jsou velké jako osel a hlas mají tak silný jako lev,“ popsal tibetské dogy cestovatel Marco Polo. „Přestože se jedná o velmi inteligentní plemeno, které se dobře učí, nelze od psa očekávat slepou poslušnost. Tibetská doga je velmi tvrdohlavá a má vlastní rozum. Je to sebevědomý pes, který v rodině vyžaduje rovnocenné postavení. Ideálním životním prostředím pro ni bude venkov nebo malé město,“ píše se na webu Spokojený pes.

Tibetská doga (tibetský mastiff) je psí plemeno staré více než 4000 let. Zdroj: David Tadevosian / Shutterstock.com

V minulosti sloužila jako pastevecký pes

„Hustá srst chrání tibetskou dogu před horkem i chladem a umožňuje její celoroční venkovní chov. Nesmí se však zapomínat na potřebu častého kontaktu psa se svým majitelem. Pokud tibetskou dogu odložíte do kotce na zahradě, bude se trápit a strádat. Tibetská doga potřebuje citlivé a laskavé zacházení bez křiku a trestů,“ dočtete se.

Dogu však není radno naštvat. Při své váze dokáže člověka i zalehnout. Agresivní vůči psům a lidem není, ale provokace ji dokáže vytočit. Obzvláště pokud jde o majetek jejího pána, který hlídá. Potom nezná bratra.

Zdroje: denik.cz, spokojenypes.cz