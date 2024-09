Na krásnou rostlinku s výraznými žlutými kvítky narazíte ve volné přírodě na nejedné louce, ale jistě ji můžete objevit i v zahradě. Jmenuje se starček přímětník. Přestože je krásná, je to nevinně vypadající zabiják.

Vzhledem k teplému a suchému počasí se v našich končinách v posledních letech vyskytuje starček přímětník v nebývale velkém množství. Daří se mu na loukách, pasekách, v příkopech podél cest, ale i v mnohých městských parcích a soukromých zahradách.

Ačkoliv je na pohled značně atraktivní, skrývá v sobě velké nebezpečí. Kvůli obsahu jedovatých látek je na pastvinách značným rizikem hlavně pro koně, ale také pro skot, ovce a kozy. Problémy však může způsobit i lidem. Jaké nebezpečí starček představuje a jak se před jeho neblahými účinky chránit?

Chcete se dozvědět o starčeku potočním více? Podívejte na toto YouTube video na kanálu spravakrnap:

Starček přímětník (Jacobaea vulgaris)

Jedná se o rostlinu z čeledi hvězdnicovitých, kterou možná znáte pod lidovým názvem krvavý prst. Typickým znakem této čeledi je květenství zvané úbor, které má například kopretina.

V prvním roce svého růstu vytváří starček přízemní růžici listů, ve druhém roce dorůstá do výšky od 30 do 100 cm a zhruba od července do září tvoří žluté květy. Po odkvětu se rostlina explozivně šíří semeny, které na jaře příštího roku opět vyklíčí.

close info RukiMedia / Shutterstock zoom_in Přestože je starček přímětník poměrně hezkou rostlinou, je bohužel i vysoce toxický.

Tiše číhající nebezpečí

Přestože je starček přímětník poměrně hezkou rostlinou, je bohužel i vysoce toxický. Obsahuje totiž nebezpečné pyrrolizidinové alkaloidy, například pachykarpin, které značně poškozují játra. U některých druhů zvířat ničí také plicní tkáň a ledviny. Nejjedovatější jsou mladé rostliny a žluté květy.

Toxicita pro zvířata

Nejvíce jsou ze zvířat ohroženi koně, kteří při konzumaci i malého množství starčeku mohou trpět vážnými zdravotními problémy. Většinou se jedná o jaterní potíže, záněty, nervové poruchy a v extrémních případech může nastat i smrt.

Jedovaté látky obsažené ve starčeku se v těle kumulují, takže i malé dávky konzumované po dlouhou dobu mohou způsobit vážné zdravotní problémy. Mezi rizikové skupiny patří i hovězí dobytek, ovce i kozy.

Rizika pro člověka

Starček představuje jistá rizika i pro člověka. Rostlina může u lidí vyvolat různé alergické reakce, zvracení, průjem, bolesti břicha a také může nepříjemným způsobem poškodit játra. Proto při jeho likvidaci používejte vždy ochranné rukavice, abyste zabránili přímému kontaktu.

Starček vytrhávejte včetně celých kořenů, aby se znovu nerozrostl. Rostliny není vhodné vysekávat, protože opět dorůstá. Po vyrytí je nejlepší starček spálit nebo kompostovat.

