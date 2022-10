3 skvělé triky, které snadno naučíte svého psa. V parku budete za hvězdu!

Chcete na procházce se svým psem vypadat „in“? Naučte ho pár triků a o zvědavé pohledy ostatních pejskařů se nemusíte obávat, protože oči na vás budou ze všech stran přilepené.

Svého čtyřnohého mazlíka milujete nade vše, takhle to pejskaři jednoduše mají a nic to nikdy nezmění. Tolik nachozených kilometrů si bez svého parťáka ani nedokážete představit. A věřte, že těch kilometrů je! Svému psovi můžete říct cokoliv, i to nejniternější tajemství a máte jistotu, že vás vyslechne, a co víc – nikomu to neřekne. Bude vás milovat i v případě, že budete mít životní krizi, špatnou náladu či procházet depresí. Co si víc od kamaráda přát?

Určitě svému pejskovi rádi občas chystáte nějaký zajímavý program. To zahrnuje i učení nových „psích“ kousků. Během učení nerozvíjete pouze dovednosti psa, alei ty své. A zase k sobě budete mít o něco blíže. Základní výcvik poslušnosti jistě máte za sebou, proto pro vás máme nachystané tři nové triky podle Veroniky, která se zabývá výcvikem psů více než 10 let a této práci a učení zasvětila svůj život.

V následujícím videu je všechno krásně popsané, podívejte se na něj:

Slalom mezi nohama

Obdivujete na procházce um některých pejskařů, respektive pejsků? Proč to nezkusíte naučit svého psa taktéž? Myslíte si, že to nezvládne? Není to spíš třeba tím, že se vám do toho nechce? To je škoda. Vy se vybičujte a svému psovi věřte. Uvidíte, že zažijete spoustu legrace a nakonec se to vše zdaří!

Základem tohoto triku je psa naučit pochod mezi vašima nohama. Zdroj: Shuttersock

Základem tohoto triku je psa naučit pochod mezi vašima nohama. To se mnoha pejskům zdá zpočátku dosti nekomfortní a necítí se v této pozici dobře. Jakmile ale získají důvěru, máte vyhráno. Rozhodně na psa nespěchejte – vám se učení trpělivosti bude také do života hodit, co říkáte.

Psa si postavte k levé noze, přičemž jste si do ruky nachystali několik pamlsků. Vykročte pravou nohou vpřed a psa pomocí pamlsku naveďte pod vaši nohu. Zvládnul to? Odměna musí být! Poté pokračujte v nakročení nohy levé a střídejte je, dokud pejsek bude zvládat. Nezapomínejte chválit a odměňovat. Při nácviku začněte používat i povel, který budete aplikovat. Ten je na vás, někdo říká „skrz“, „slalom“ nebo „mezi“. Samozřejmě po chvíli snižte počet odměn, pamlsek mu dejte například až po třech krocích slalomu a k tomu všemu se snažte i oddalovat vaši ruku. Veronika upozorňuje na to, že pamlsek musíte dávat po různém počtu kroků, protože jak sami víte, pes není hloupé stvoření a rychle si spoustu věcí zapamatuje.

Couvačka

K tomuto cviku využijete podložku, kam si dá pejsek zadní nohy – tím pádem podložku vyberte podle velikosti vašeho chlupáče. První úkol zní jasně! Naučit psa dát na podložku své zadní nožky. Pomocí pamlsku se snažte psa navigovat tak, aby zadní nohy alespoň občas stouply na podložku. Opět buďte trpěliví, psovi po čase dojde, že má na podložku stoupnout. Jakmile mu to docvakne, dejte podložku asi 20 cm za psa a nechte psa trochu přemýšlet. Samozřejmě tvrdohlavějším jedincům pomožte pamlskem trochu více. V tomto okamžiku začněte přidávat i slovní povel. Postupně podložku posouvejte dál a dál, podle pejskova umění, až nakonec podložka zmizí zcela pryč.

Prosím, prosím…

Poslední cvik je 100% nejroztomilejší. Veronika ve svém videu ale na začátku upozorňuje, že tento trik není vhodný pro štěňata, vzhledem k jejich rostoucímu tělu, dále pak pro staroušky a pro psy, kteří mají problém s pohybovým aparátem. Naopak pro zdravé psy je cvik velice výhodný, neboť posilují svalstvo a získávají rovnováhu.

Cvik Prosím, prosím je roztomilý. Není ale vhodný pro psí seniory, ani pro štěňata. Zdroj: Shuttersock

Ruku s pamlskem zvedněte výš nad psa, který sedí. Pomalu, jemně, aby po vás pes neskákal. Když pes spadne jako brambora opakovaně, nejspíš nemá posílené svaly, které jsou k tomuto úkonu potřeba. I na to má Veronika vychytávku! Stoupněte si za pejska, ruku s pamlskem opět dejte nahoru, pes se začne pomalu ze sedu zvedat předníma nohama za pamlskem, ale opře se o vaše nohy, tudíž se žuchnutí konat nebude. Pes postupně získá jistotu. Časem také nechte pejska prosit déle a déle, než mu pamlsek dáte. Poslední úkol je psa naučit prosit i s rukou, která neskrývá pamlsek. Několikrát nechte psa prosit s pamlskem v ruce a vždy ho z ní odměňte. Pak si pamlsek vložte do druhé ruky, která nic nedělá, a psa naveďte s prázdnou rukou na povel. Překvapení? Odměňte ho z té druhé ruky. Pejsek se tak naučí, že i když je ruka nahoře prázdná, pamlsek i přesto přijde! Vymyslete si slovní povel a je hotovo.

