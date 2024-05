close info Profimedia / Profimedia

Vaječné skořápky jsou možná právě to, co váš pejsek potřebuje. Jak je přidávat do krmení a proč je vápník důležitý i pro psy?

Vaječné skořápky pro psa? Vaječné skořápky jsou téměř výlučně tvořené vápníkem, respektive 94 % je tvořeno uhličitanem vápenatým. Je tedy docela na místě, že se vaječné skořápky lidé snaží využívat všude tam, kde může vápník jako stopový prvek chybět. Jak využít vaječných skořápek pro zdraví vašeho psa? Podívejte se na příspěvek z YouTube kanálu MyPetcipe. Zdroj: Youtube Vápník svědčí i psům Využití skořápek tímto způsobem rozhodně není nic nového a jistě vám o tom povypráví kdejaký majitel drůbeže. Je totiž známo, že pomleté vaječné skořápky se přidávají do krmě hlavně slepicím, aby jejich vejce měla silnější skořápku a také pro zdraví samotné slepice, která produkcí vajec přichází o vápník. Vápník je samozřejmě důležitý i pro člověka a pomleté skořápky jsou dokonce přínosné i rostlinám, které také ve větší či menší míře potřebují vápník. Proč je ale důležitý pro psy? Psi vejce nesnáší, ale jejich organismus tento minerál potřebují z podobných důvodů jako lidé, a tedy především pro zdraví kostí a zubů. I když jsou kosti a zuby nejen z vápníku, ale také mnohých dalších složek, vápník zajištuje pevnost a strukturu a je proto nezbytný. Vápník je ale také zásadní pro fungování svalstva, respektive kontrakci a uvolnění. Protože i srdce je sval, působí i na jeho činnost a jeho dostatkem lze předcházet svalovým křečím, nicméně roli hraje i draslík, hořčík a sodík. Ionty vápníku jsou nezbytné pro přenos nervových impulzů, takže nejde jen o kostru a svalstvo, ale defacto fungování organismu jako celku i chování. pinterest Je nám líto, ale vložený obsah již není dostupný. I vápníku může být příliš Nutno dodat, že vápník je v dostatečné dávce obsažen ve většině suchých krmiv. Dávka navíc odpovídá stáří psa, protože krmiva jsou ručená různým věkovým kategoriím. Přidávání prášku z vaječných skořápek se tedy doporučuje především pokud krmíte psa jinak než granulemi. I vápníkem je totiž možné zvíře předávkovat. Proto i v tomto případu platí, že méně je více. Nevyhovuje vám prášek ze skořápek? Prášek přidejte například do doma vyrobených psích pamlsků. Jejich příprava není nijak složitá a podle potřeby budete moci pejskovi přilepšit i vápníkem. Existuje spousta různých receptů na domácí psí pamlsky, takže si jistě budete moci vybrat takové, které budou vyhovovat nejen vám, ale i vašemu čtyřnohému miláčkovi. Související články close Zvířata Kvíz: Otestujte se, zda jste opravdu pořádný pejskař, který svému mazlíčkovi rozumí close Zvířata Žlutý psí obojek: Pokud ho při venčení zpozorujete, držte svého mazlíčka stranou video Zdroje: prozeny.cz, dogtipper.com

