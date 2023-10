close info Shutterstock.com

Helena Bakalová 27. 10. 2023 9:05 clock 3 minuty video

Jistě vás to už u vašeho čtyřnohého kamaráda napadlo několikrát. Kolik by mu bylo let, kdyby se jeho věk přepočítal na člověčí léta. Dříve se tradovalo, že stačí dosažené roky psího kamaráda vynásobit sedmi, to je však nesmysl. Jak tedy věk psa dobře přepočítat? Odpověď není tak jednoznačná.

Snaha přirovnávat psí věk pro lepší představu k tomu lidskému, tu byla odnepaměti. Tvrzení o násobení sedmi je už dávno překonané i vědeckými studiemi. Ostatně, pokud by to platilo, jak by bylo možné, že pes v jednom roce je plodný a často schopný mít potomky, kdežto u lidí by taková situace mohla jen těžko nastat? Jak tedy věk psa dobře spočítat a proč je to důležité? Nejlepší přítel člověka

Pes bývá skutečně jedním z nejlepších přátel člověka a parťák do nepohody. Přece jen, prožijete s ním kus svého života a pokud se nic zlého nestane, v průměru je vám po boku klidně i více jak 10 let a to už rozhodně není zanedbatelný čas. Oddaný kamarád si zaslouží tu nejlepší péči a ne všechny činnosti musejí být samozřejmostí. Jak správně o psa pečovat, aby byl spokojený, zahrnul vás láskou a byl v domově, který mu vytvoříte, šťastný? Podívejte se na video na kanálu YouTube Se psy podle Veroniky, kde najdete spoustu užitečných rad:

Zdroj: Youtube Přepočítejte to správně Sedmileté přepočítávání bylo zavrženo jak vědci, tak veterináři. Místo toho je volena metoda 15 – 105. Ta vlastně pracuje s čísly úplně jinak. První rok života psa je vnímán jako 16 let lidských. V druhém roce pes dosáhne zase zhruba 24 člověčích. Každý následující rok se k 24 připočítávají další 4 roky. Aby to ale bylo ještě komplikovanější, psí stárnutí probíhá jinak u konkrétních ras. Zohlednit se musí i velikost psa. Obecně platí, že velká plemena stárnou rychleji než ta malá. close info Shutterstock zoom_in U každé psí rasy se věk počítá trochu jinak. Znát věk psa je důležité A proč je vůbec důležité mít představu o tom, kolik je vašemu pejskovi na lidská léta? Lépe si tak představíte, jak se k němu vlastně máte chovat. Zamysleli jste se nad tím, kdy pes začne stárnout? Pokud netrpí vážnými zdravotními potížemi, sotva si na něm něčeho všimnete. Přitom je to ale z mnoha důvodů velmi důležité. Obecně se dá říci, že první projevy stárnutí se začnou objevovat kolem sedmého roku věku psa. Stáří přichází velmi nenápadně, ale vy byste na něj rozhodně měli zareagovat. close info Profimedia zoom_in Psí senioři by měli navštěvovat veterináře pravidelně. Změna stravy i podnětů Asi nejdůležitějším aspektem, na který byste se měli zaměřit, je kvalitní strava. Jakmile se z vašeho psího kamaráda postupně stane senior, dopřejte mu odpovídající krmení. Granule a nejrůznější konzervy se dají sehnat právě v této seniorské úpravě. Jsou vyvinuty tak, aby pejskovi poskytly vše, co v podzimu života bude potřebovat. Zároveň svého parťáka nepřepínejte. Aktivity volte podle toho, jak na ně bude stačit, všímejte si, jestli je více unavený, unavitelný a pohybový aparát jej nebolí. Vezměte jej na preventivní prohlídku. Jakmile se dostane váš pejsek do pokročilého věku, je dobré mu zajistit i odpovídající veterinární péči. A jako poslední věc, nenechte jej zakrnět. Vymýšlejte pro něj hry, nechte jej koukat z okna, podporujte nejrůznějšími aktivitami jeho mozkovou činnost, aby zůstal vitální co nejdelší dobu.

