Můžete je milovat oba stejně. I oni mohou žít v jedné domácnosti v souladu nebo jako nesmiřitelní sokové bojující o vaši lásku. Co ale láska a věrnost pro kočky a psy znamená?

Kdo je věrný a kdo ne?

To se ví, že kočky nejsou psi. Ale proč? Nebo jak chápat jejich lásku? Zatímco té psí často rozumíme lépe, kočičí pořádně dokáže zamotat hlavu. S jejich věrností je to podobné.

Rozdíly ve věrnosti a oddanosti najdete nejen při srovnání psů a koček, ale také různých psích plemen. Jaká jsou proslulá láskou za hrob? To vám prozradí tento příspěvek z YouTube kanálu Urban Side.

Zdroj: Youtube

Věrnost psů a koček vychází z jejich přirozenosti

Spojuje je vlastně jen to, že jsou to nejčastější a nejoblíbenější domácí mazlíčci. Oba druhy mají svá pro i proti a není čemu se divit, že si nejsou kočky se psy podobné. Proč by měly.

Kočky jsou spíš samotářky, i když si někdy rodinné vztahy pěstují. Například kočka matka bude přijímat i kojit koťata své kočičí dcery. Kočky nepotřebují kontakt a netvoří si silné sociální vztahy s jinými kočkami, a proto netvoří ani smečky.

U psů je tomu ale docela jinak a život ve smečce právě vyžaduje vůdcovství i následování lídra a udržuje vztahy i s ostatními členy smečky, která pospolu tráví téměř veškerý čas. V nepřítomnosti majitele a členů rodiny psi velmi trpí a mohou se potýkat i se separační úzkostí.

Na kočky sice také doléhá osamění, nicméně jej zvládají významně lépe. Majitele náležitě přivítají a těší se z jeho přítomnosti, ale nezdá se, že by je dlouhá nepřítomnost rodinných příslušníků nějak poškodila. Neznamená to, že vás kočka nemá ráda, nebo se netěší z vaší blízkosti. Prostě to jen bere jinak. Je to forma takového přátelství s výhodami.

close info Bachkova Natalia / Shutterstock zoom_in Milují nás jinak a jejich věrnost není stejná. Přesto jsou to nejmilejší domácí mazlíčci.

Kočky jsou praktické, psi oddaní následovatelé

To, co kočky od vztahů s lidmi potřebují, jsou výhradně praktické věci jako potrava a bezpečné útočiště. Až pak je tu místo přece jen na trochu té lásky, podrbání a pohlazení. Ale jak vás jistě drápky vaší kočky již přesvědčily, láska i mazlení jsou povoleny jen odsud posud.

Takže žádné sahání na břicho a nesmí se to přehánět ani s intenzitou a délkou pomazlení. Vymyká se takovému popisu vaše Micka? Jednoznačně i kočky mají různé osobnosti a není jedna jako druhá!

Pro psy je majitel vůdcem smečky. Je třeba ho těšit, doprovázet, poslouchat i milovat a hlavně mu věřit. Psi jsou na lidech víc závislí než kočky. Pro psy, ale i vlky, je to přirozené, a proto dokážou pochopit a omluvit svého majitele, i když něco nefunguje, jak má.

Jsou to tvrďáci, kteří po boku pána skočí nejen přes kaluž, ale i pořádný rybník. I když se vžilo označení „vlk samotář“, označujte to spíš vypuzence ze smečky než fakt, že by vlci rádi žili v osamění.

Vůdce smečky je pro psy velmi důležitý a někdy až moc. Můžete si toho často všimnout i v případech, kdy se do rodiny nebo partnerského svazku dostane nový člen s přirozeně silnější autoritou. Pes bude takového partnera dokonce poslouchat lépe než majitele, který ho léta cvičil.

