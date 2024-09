Zvažujete pořízení kočky, nebo naopak máte už starší kočičku a nevíte si s něčím rady? Tentokrát vám poradí kočičí psycholožka Klára Vodičková Nevečeřalová.

Vím, že je to častý dotaz, ale pětiletá kočka mi začala čurat v bytě, což nikdy dřív nedělala. Čím to může být? Hana Opletalová, Velké Meziříčí

Nejčastějšími důvody je značkování teritoria, nemoc nebo špatná kastrace. To je mnohem častější, než se zdá – a nemusí to vůbec být chyba veterináře. U takto staré kočky bych to viděla spíš na první dva důvody.

Jakmile kočka začne čurat v bytě, je třeba co nejdřív navštívit veterináře, protože je třeba zkontrolovat ledviny, zda nemá zánět močového měchýře nebo tzv. idiopatickou cystitidu, tedy vracející se obtíže s močovým měchýřem.

Tu často způsobí stres a kočky jsou obrovští nerváci. Dokáže je vystresovat i v našich očích prkotina. Zažila jsem, že problém bylo nové škrabadlo nebo špatně těsnící dveře, pod nimiž do bytu šly pachy z chodby. Jednoduše odpovědět na vaši otázku ale neumím, hledání důvodu, proč kočka čurá v bytě, je nejčastější důvod, proč si mě lidé zvou.

close info shutterstock / Shutterstock zoom_in Pokud začne kočka močit mimo kočkolit, může být na vině onemocnění ledvin

Pořídili jsme si nový gauč a bohužel, naše kočka, ač to nikdy nedělala, na něj začala chodit škrábat a svá škrabadla od té doby ignoruje. Jak ji to odnaučit? Marta Šafránková, Plzeň

Kočky jsou silně teritoriální zvířata a potřebují si svoje území značit, což dělají několika způsoby: čuráním, vokalizací a škrábáním. Pokud máte nějaký krásný kus nábytku, který je na strategickém místě – a tím často bývá právě velký gauč, ještě ideálně do L, který je zasahuje doprostřed místnosti – pak si jej kočka často vybere, protože si tou značkou jednoduše označí celý prostor.

Jakmile ale začne škrábat gauč, je pozdě dávat před něj škrabadlo, gauč už je označen a jediné, co můžete, je nějak jí to znechutit nebo nábytek zase trochu přestěhovat a na strategické místo dát škrabadlo už preventivně. Případně můžete na gauč připevnit škrabací desku, která je k tomu určená. Naštěstí žijeme v době, kdy existují i krásná designová škrabadla, která není třeba schovávat do koutu místnosti.

close info Tatiana Osipova / Shutterstock zoom_in Kočky si své teritorium značí i škrábáním

Máme doma už skoro patnáctiletou kočičku, k níž nám teď přibylo kotě, které ji ale pořád obtěžuje. Jak situaci vybalancovat, aby se z ní ta stará nezbláznila? Roman Vyskočil, Brno

Vždycky je lepší ty prcky pořídit rovnou dva, aby se vyblbli spolu. Koťata, i když nejsou sourozenci, řeší jen sympatie, ne teritorialitu – jakmile budete seznamovat dvě starší kočky, bude to vždy komplikovanější. Stará kočka na kotě už nemá sílu, chce se najíst, někam si lehnout a spát, kdežto kotě je chodící nálož energie.

Pokud z nějakého důvodu dvě koťata mít nelze, musíte ho prostě pořádně utahat, hrát si s ním, vymyslet mu spoustu zábavy. Tam je nepříjemná jedna věc. Čím víc si s kotětem hrajete, čím víc se ho snažíte fyzicky utahat, tím lepší má kondičku, kdežto vy ne. Unavené kotě se deset minut vyspí a může začít nanovo. Pořiďte mu proto hromadu hraček, i těch samochodných, se kterými se zabaví bez vašeho přičinění.

A hlavně, nezapomeňte té babičce dávat najevo, že ona je pořád váš největší miláček. Měla by první dostat jíst, kotě vždy až jako druhé, nezapomeňte ji dostatečně mazlit, jak byla zvyklá před příchodem malého vetřelce, udělejte jí odpočívadla ve výšce, na která se zároveň pohodlně dostane, aby se aspoň zpočátku měla před kotětem kam schovat. Pokud ale nemusíte kotě pořizovat (nenašli jste ho někde ve křoví apod.), nechte kočku dožít jako opečovávaného jedináčka. Bude to pro ni lepší. Až poté si pořiďte ta dvě zmiňovaná koťata.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Koťata bývají velmi aktivní, což se starším kočkám nemusí líbit

Chci si pořídit kočku, která by s námi ale mohla být na cestách, chodit na procházky na vodítku atd. Poznám nějak už na kotěti, že se mu to bude líbit Petra Skládalová, Jablonec nad Nisou

Základní předpoklady jsou, že na cestování bude kotě zvyklé od malička a že na to má charakter – a to se moc poznat nedá. Já mám čtyři kočky, se kterými chodím normálně na soukromý cvičák a trénuju je, ale cestovatelskou povahu má jen jedna. Zejména klasické evropanky k tomu předpoklady obvykle nemají a kotě to zvládá tak do roka a půl. Pak přijde přerod, dospěje, začne mít obavy, co se může stát, zkrátka se v něm probudí ta původní, divoká krev.

Pokud chcete adventure cat, jak se jim říká, sáhněte spíš po plemenné kočce z kvalitního chovu, ty bývají díky šlechtění vhodnější, bývá pro ně dostačující zárukou spokojenosti to, že jsou s majitelem. Zároveň je ale třeba si uvědomit, že kvůli šlechtění má každé plemeno předpoklady ke svým specifickým zdravotním problémům.

Pro cestování doporučuji poohlédnout se po vysokonohých orientálních kočkách, často uvádím taky bengálky, což je vysokoenergetické plemeno, které by to taky mohlo ocenit. Pokud je ale kočka připláclá k zemi a schovává se, tak se jí výlet opravdu nelíbí. A je třeba ji na to chystat a trénovat. Když se kočka vyleká, přepne do divokého módu a nepozná ani vás. Je v režimu přežití a vy ji musíte naučit, jak se dostat domů.

close info New Africa / Shutterstock zoom_in Kočka by měla být na cestování zvyklá odmalička

Téma pro Kláru: Péče o staré kočky

Je třeba si uvědomit, že už od nějakých sedmi až osmi let začínají kočky stárnout. Už tohoto věku je třeba přidávat kloubní výživu nebo kontrolovat pravidelně krev, protože starší kočky hodně trpí na štítnou žlázu, ledviny nebo mají cukrovku. A taky je třeba jim postupně přizpůsobovat domácnost.

Člověk si řekne Je to kočka, vyskočí si a mnohdy přehlédne, že kočka už na škrabadlo nevyskočí jako dřív, ale leze tam různě přes gauč a další, nižší kusy nábytku. Starší kočky mají často artrózu, která je velmi bolestivá. Navíc jeden den je všechno v pořádku, ale druhý den klesne tlak a všechno bolí – u koček je to stejné jako u lidí. V tu chvíli je často nutné přidat i léky na bolest. Představte si, že v bolestech může žít klidně osm či deset let a nemá jak říct, že ji bolí celé tělo.

Klára Vodičková Nevečeřalová vystudovala chovatelství cizokrajných zvířat a osm let pracovala v pražské zoologické zahradě. Její povahově náročná kočka Garfinka ji ale přivedla na cestu kočičí psycholožky. Dnes je certifikovaná kočičí behavioristka, trenérka, aromaterapeutka a komunikátorka, čemuž se věnuje víc než deset let. Znát ji můžete z pořadu České televize Kočka není pes. bad-kitty.cz

