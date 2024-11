Pes je nejlepší přítel člověka. A na stáří to platí dvojnásob. Které rasy se nejvíce hodí pro ty, kteří zažívají svůj podzim života?

Stáří přináší moudrost, klid, ale také spoustu času… Senioři, kteří byli zvyklí celý život pracovat a starat se o druhé, zažívají v důchodovém věku pocit, že jsou nedůležití, neužiteční a zbyteční. A to je škoda. „Vloni mi zemřel manžel. Moje dcera je pořád v práci a na mě nemá čas. A vnoučata? Ty pořád někde lítají a na bábu si už nevzpomenou,“ říká s hořkostí v hlase pětasedmdesátiletá paní Zdena ze Vsetína. Podobně jsou na tom tisíce seniorů. Není divu, že spousta z nich se poohlédne po novém – zvířecím parťákovi – který by vnesl do unavených dnů trochu radosti, lásky a energie.

Radost pro opuštěné duše

Pes je pro seniory obrovská vzpruha. A to nejen po psychické, ale i citové stránce. Zvířátko dokáže člověku předat spoustu lásky, kterou potřebuje… Navíc seniora donutí i trochu k pohybu. Pravidelné procházky se čtyřnohými mazlíčky nejenom, že zlepší seniorům kondičku, ale také podpoří krevní oběh a zlepší imunitu. Nevýhodou tohoto spojení – seniora a psa – je samozřejmě hlídání. Kdyby se seniorovi něco stalo, nebo potřeboval do nemocnice, musí někdo z rodiny pejska pohlídat!

Pes: ano či ne?

Jaký typ psů je podle odborníků pro seniora nejvhodnější? „Určitě se vyhněte pokušení pořídit si malé temperamentní štěně, které by senior ve finále nezvládal. Špatnou volbou je i starší pes, který bude potřebovat nejen drahou lékařskou péči, ale třeba také úkony jako je například nošení do schodů a to spousta starších lidí špatně zvládá,“ říká odbornice a dodává, že nejlepší pes pro babičky a dědečky je dospělý, inteligentní, menšího až středního vzrůstu a s mírnější, ale veselou povahou.

Dobrá volba

Každá rasa má své vrtochy, ale k seniorům nejvíce pasují rasy jako je například francouzský buldoček, bišonek, jezevčík, grifonek, mops nebo pudl. Některé z avízovaných ras jsou příliš drahé, proto je také dobré se zaměřit na útulky, kde se dá najít „rodinný mazlíček“ takový, jakého si představujete. „ Někteří senioři jsou zkušení pejskaři a snesou i větší rasy. Pro ty je naopak ideální například labrador nebo retrívr, kteří mají přátelskou a inteligentní povahu. Navíc jsou velmi učenliví a dají se dobře vychovat!

