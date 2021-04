Když mají páníčci fantazii: Nejvtipnější a nejkreativnější psí jména

Výběr jména pro psího mazlíčka je záležitost, která si často nezadá s výběrem jména pro potomka. Doby, kdy z každého dvorku štěkal Punťa, Brok či Azor, jsou už pryč, a páníčci se překonávají v originalitě. Nešetří ani humorem, protože na rozdíl od pojmenování dítěte si mohou dovolit být opravdu kreativní. Jaká jsou nejvtipnější psí jména?

Většina dnešních majitelů chce pro své hafající čtyřnožce jen to nejlepší, což samozřejmě zahrnuje i výběr jména, které skvěle podtrhne psí osobnost a také bude důkazem pánova smyslu pro originalitu. A na rozdíl od dětí, jejichž jména jsou vázána určitými pravidly, kterých bychom se měli v zájmu dítěte držet, aby s neobvyklým či komickým jménem v životě víc nestrádalo, než si užívalo pozornosti, si u pejsků můžeme dovolit popustit uzdu fantazii. Pes nám jméno nikdy nevyčte a ani psí kolegové v parku ho nebudou kvůli neobvykle znějícímu jménu šikanovat. Pro inspiraci je možné nahlédnout i do psího kalendáře, ale můžete se spolehnout zcela na vlastní tvořivost. A zapojit i svůj smysl pro humor.

Mazlivý mrňous bude nezapomenutelný se jménem Satan, Šéf nebo Rváč Zdroj: Alzbeta / Shutterstock.com

Pro psí drobísky vám nic nebrání vybrat jméno, které vyjádří jejich velikost, jako třeba Knoflík, ale naopak můžete vybrat i takové, s kterým bude jejich tělíčko v kontrastu (ale velký duch v souladu) – Angus, Tank anebo třeba Brutus. Mazlivý mrňous bude nezapomenutelný se jménem Satan, Šéf nebo Rváč. A naopak psí obr zcela jistě upoutá pozornost s jmény typu Atom, Drobek nebo vskutku globálním Tiny.

Může vás zajímat Zvířata Malá a roztomilá, přesto mimořádně agresivní psí plemena Zvířata Psí plemena, která se utrápí žalem, když je budete nechávat o samotě

Intelektuální páníčci, kteří si rádi hrají se slovy, můžou zvolit vtipnou variantu na jména známých osobností, jako je třeba Bark Twain, Kanye Westie (obzvlášť vhodné pro westíky), Sherlock Bones nebo Salvador Dogi. Jenom si asi budou muset zvolit nějakou kratší formu jména, kterou budou na pejska opravdu volat. Salvadore Dogi, ke mně, není asi úplně praktické, zato uznejte, že to zní.

Vtipné jméno pro čivavy je třeba Pirát, Sumo nebo Rambo Zdroj: padu_foto / Shutterstock.com

A jaká jiná vtipná jména můžete vybrat, ať už v souladu s osobností vašeho čtyřnohého kamaráda, nebo naopak v kontrastu? Co třeba Pirát, Sumo (vhodné pro čivavy i mastify) nebo Rambo? A inspirovat se můžete i v kulinární oblasti – od Piškota a Piškotky přes Kotletu a Bramboru, Slaninu a Rozinku až po trendy Sushi nebo Nacho. Zvolit můžete i roztomilé Cukřík nebo Laskonka – malé štěňátko si o takové sladké pojmenování přímo říká, a když vám z něj vyroste třeba taková statná doga, jméno získá další význam a z vyjádření něžnosti se překlopí v nadsázku a vtip. Stejně tak je možné zapátrat v říši rostlin, psí páni i slečny zaujmou s jmény jako Kala, Fiala nebo Mák. A milovníci hudby se můžou po parku prohánět se svým Folkem, Punkem nebo Jazzem, zcela podle svého hudebního vkusu.

Jenom vezměte v úvahu, že vy to jméno budete vyslovovat, takže se vám musí vyslovovat dobře a musíte ho vyslovovat rádi. Abyste nedopadli jako legendární zpěvačka a herečka Ljuba Hermanová, milovnice psů, která si objednala u chovatele jezevčici. Chovatel ji ale pojmenoval Bony, což byly v době socialismu poukázky na nákup v obchodech Tuzex, kde se dalo koupit luxusní zboží. Hermanovou ovšem tahle volba moc nepotěšila: „Z představy, že když v Praze na Národní třídě, kde bydlím, vyběhne tenhle ‚přízemní‘ pejsek a ztratí se mi mezi botami kolemjdoucích, a já budu pobíhat po chodníku, rozhlížet se a vyvolávat ‚Bony! Bony!, na mě šly mrákoty! Co by si, prosím vás, lidi pomysleli? Na co že se ta Hermanová ještě vrhla?!“ vzpomínala s humorem sobě vlastním umělkyně, která nechtěla být nařčena z překupnictví běžně nedostupného platidla, a radši proto změnila jméno své jezevčice na neutrální Betty.

Ale ať už pojmenujete svého pejska jakkoliv, jedno je jisté. Získáte oddaného kamaráda, s kterým si užijete spoustu radosti a zábavy.

Zdroje:cz.point.pet

Ljuba Hermanová, … a co jsem ještě neřekla, vydal Melantrich, 1993