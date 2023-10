Chováte slepice a chcete nejen aby prospívaly, ale aby měly i výživná a zdravá vajíčka? Pěstujte u slepičího výběhu rostliny, které slepice milují a jejich účinky na zdraví slepic i jejich vajec znali už naši předci.

Pokud patříte mezi chovatele slepic, jistě víte, že na prvním místě by měly být všechny spokojené a plné zdraví. Ovlivňuje to nejen prostředí, které jste jim vytvořili, ale samozřejmě i pestrá strava plná vitamínů a pozitivně působících látek. Proto jim můžete krmení obohatit tak, že jim do výběhu vysejete některé užitečné rostliny, které si budou samostatně pravidelně ozobávat. Dělaly to už naše babičky a dobře věděly proč. Slepice byly dlouho vitální a jejich vajíčka byla vždy s nádherně žlutým žloutkem.

Chcete znát pět plodin, které jsou vhodné pro slepice? Podívejte se na YouTube videu na kanále Oak Abode:

Zdroj: Youtube

Výběh plný zdraví

Naše babičky byly praktické a vzhledem k tomu, že neměly takové vymoženosti jako my, šly na to vždy dostupnou přírodní cestou. Pokud tedy chcete vašim slepicím dopřát to nejlepší a sobě ušetřit nejen čas se sháněním potravinových doplňků či vhodného krmiva, ale i značnou finanční částku, dejte se do pěstování některých rostlin, které jim prospějí. Navíc mohou být velice snadno příjemnou součástí výběhu. Správně zvolené rostliny dodají slepicím potřebné živiny, ale také je zabaví a udělají z výběhu přirozenější prostředí.

close info Shutterstock zoom_in Amarant neboli laskavec zrnový je skvělý přírodní doplněk k hlavní stravě slepic.

Amarant neboli laskavec zrnový

Tato v podstatě léčivá bylinka vám velice dobře poslouží jako skvělý přírodní doplněk k hlavní stravě slepic. Vždy by měla obsahovat obiloviny, zeleninu a zelené krmivo. V tomto případě můžete vsadit právě na amarant. Slepice tuto fantastickou rostlinu doslova milují!

Svým původem pochází amarant z Ameriky. Nejenže zaujme svým atraktivním vzhledem, ale není jen rostlinou, ale i zdravou potravinou. A to nejen pro vaše slepice, ale i pro lidský organismus. Jedná se o pseudoobilovinu, která neobsahuje lepek a její konzumace je skvělým přínosem užitečných živin. Pro slepičky jsou chutné a vhodné nejen semínka, ale i ostatní části včetně listů. Jedná se o výborný zdroj bílkovin, vlákniny, ale i vápníku, železa a zinku.

Pěstování amarantu je snadné

Můžete volit hned ze dvou způsobů pěstování. Amarant lze vypěstovat přímo ze semínek, ale mnohem rychlejší je využít předpěstované sazenice. Další výhodou kromě obsažených látek je i rychlost růstu, rostlina spadá mezi rychle rostoucí druhy. Ke zdárnému vývoji nic moc nepotřebuje, preferuje jen sušší a teplejší stanoviště a v počátku dostatečnou zálivku.

close info shutterstock.com zoom_in Amarant ve výběhu velice snadným a laciným způsobem přispěje k celkovému zdraví slepic.

A konkrétní výhody?

Amarant ve výběhu velice snadným a laciným způsobem přispěje k celkovému zdraví slepic. Obsažené vitamíny a minerály pozitivně ovlivňují jejich zdravé peří a pokožku. Vláknina podpoří zdravou trávicí soustavu zvířete a bude účinně předcházet případným trávicím problémům. Významné je i zastoupení antioxidantů, díky nimž budou vaše slepice odolnější vůči mnoha nemocem, protože budou mít lepší imunitu.

