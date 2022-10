5 smrtelných hříchů při výchově psa. Neděláte je taky?

Správně vychovaný pes je vizitkou páníčka, který může být na sebe patřičně hrdý. Často se ale stává, že pejsek vůbec vycvičený není. Kouše, trhá, utíká či škemrá. Jakých nejčastějších chyb se dopouštíme při výchově psa?

Hlavní je, abyste pejskovi dali jasně najevo, co by dělat měl, a co naopak vůbec ne. Při napomínání používejte stejný tón hlasu v celé domácnosti, čímž zamezíte popletení pejska. Respektovat pokyny by měl pes od všech členů vaší „smečky“. Jakých zásadních chyb se vyvarovat, pokud chcete správně vychovat svého čtyřnohého kamaráda?

Dejte najevo, že jste vůdce

Pes musí vědět, jaké postavení ve smečce máte. Pokud vycítí z vašich povelů strach, nervozitu nebo nejistotu, bude mít tendenci stát se hlavním vůdcem. To je ovšem špatně! Pes z vás nebude mít vůbec žádný respekt a bude si dělat, co chce. Když s ním jdete na procházku, měli byste vodítko držet uvolněně. Zkrátka nemělo by být napnuté. Pokud začne pes tahat a vy ho v tom necháte, pak pes ovládá vás, nikoliv vy jeho. Při sebemenším cuknutí vodítka odpovězte razantnějším trhnutím zpět, ať pes ví, že vy to chcete jinak. Nejčastější chyby při výchově psa můžete vidět rovněž ve videu:

Neustálé škemrání u stolu

Někomu to vadit nemusí, ale pro většinu lidí je to spíše otravný zlozvyk. Nikdy se nad ním nesmíte slitovat. Pokud mu jednou od stolu dáte, bude si myslet, že je to v pořádku. I když bude koukat smutně, musíte se ovládnout. Jestliže začne skákat, jednoduše mu řekněte „fuj“ nebo „nesmíš“. Toto pravidlo musíte dodržovat nejen vy, ale celá vaše rodina. Pokud zjistíte, že to někdo nedodržuje, pak je celé cvičení o ničem.

Nevychovaný pes si dokáže vynutit vše, co chce. I ochutnávku toho, co právě jíte. Zdroj: Profimedia

Příliš dlouhý trénink

Snažíte se vychovat psa, který je ještě štěně nebo je v pubertě? Dlouhé hodiny tréninku ho akorát unaví a nic se nenaučí. Je důležité, abyste mezi cvičeními dělali patřičně dlouhé přestávky. Jestliže ho něco učíte velmi dlouho, často dochází k tomu, že pejsek vlastně ani neví, co po něm chcete nebo co dělá špatně. Cvičení povelů ho přestane bavit a dokonce může ztratit i motivaci. Trénujte proto nejlépe okolo 10 minut a zkoušet můžete i na různých místech.

Pejska nedostatečně chválíte

Jestliže chcete psa něco nového naučit, je potřeba, abyste ho také dostatečně chválili. Při splnění pokynu ho odměňte pamlskem, pomazlete se s ním či ho nadšeně podporujte. Tím mu dodáte potřebnou motivaci a pejskovi učení půjde mnohem snadněji, než kdybyste na něj pouze křičeli a byli nervózní. Výchova psa chce hlavně trpělivost a čas.

Se spokojeným psem půjde výcvik mnohem snadněji. Zdroj: Shutterstock

Neběhejte za psem při nesplnění

Učíte pejska aportovat nebo přivolat, když je bez vodítka? Častou chybou může být rozběhnutí za pejskem z důvodu pokárání. Ovšem váš čtyřnohý kamarád to může brát z jiné stránky a to tak, že si s ním chcete hrát. Rozhodně se nikam nerozprchávejte a zůstaňte nehybně stát na místě. Jestliže to pejsek stále nechápe, přidřepněte si a znovu ho zavolejte.

