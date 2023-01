5 smrtelných hříchů při výchově psa. Děláte je taky?

Pes je nejlepší přítel člověka. Ale i tohle kamarádství by mělo mít svá pravidla. Co dělat, aby nám čtyřnohý přítel nepřerůstal přes hlavu?

My Češi jsme národem pejskařů. A říká se, že na území naší republiky žije kolem dvou miliónů psích duší. Aby ne, vždyť pejsci dokážou člověku dát často to, co mu ve vztazích chybí. Věrnost, nefalšovanou lásku, přízeň, projevenou radost, ale i důvěru.

Jenže pejsek není člověk. Je to zvíře, které je zvyklé žít ve smečkách (tím pádem i v té lidské) a uctívat určitá pravidla hierarchie. Pokud pejskovi včas neukážete, kde je jeho místo, může se stát tyranem vaší domácnosti. Proto, aby vám bylo spolu dobře, je potřeba pejska trochu vychovat a naučit ho pár povelů. Bohužel tohle domácí vzdělávání se často neobejde bez chyb.

Proto psí trenérka sestavila přehled nejčastějších chyb, kterých se čeští chovatelé pejsků při výchově dopouští a navrhla také jejich řešení. Podívejte se na video:

Hystericky psa přivoláváte

Povel „k noze“ je zásadní. Bez tohohle povelu nemůžete svého čtyřnohého miláčka jen tak vypustit do světa bez vodítka. Protože nedej bože, aby se v blízkosti objevil jiný psí kolega nebo lesní zajíc či srnka a váš psí miláček okamžitě zdrhne. A vy? Vykřičíte si hlasivky na obligátní „Pojď sem.“ nebo „K noze“. Když pejsek nereaguje, nezbyde vám nic jiného než ho začít honit. A přesně tohle je cesta do pekel. Jakmile totiž váš pejsek zjistí, že vy se přizpůsobujete jemu, svou laxnost zopakuje.



Co dělat jinak: Používejte přivolávací povel jen tehdy, když jste si jistí, že pejsek přiběhne. Snažte se upoutat jeho pozornost – například ho oslovte jménem, zapískejte na něj nebo udělejte výraznější gesto, které psího kamaráde probere z letargie. Poslechl a řítí se k vám? Pak mu dejte motivující odměnu – pamlsek.

Přijde nebo nepřijde na přivolání? Zdroj: Profimedia

Spojujete povel s něčím nepříjemným

Psí psychika je zvláštní a dokáže se snadno vzbouřit. Proto k ní musíte přistupovat velmi citlivě. Zkušení pejskaři radí, abyste nepoužívali základní povely ve spojitosti s nějakým nepříjemným zážitkem. Pokud váš chlupáč třeba nesnáší sprchování, nevolejte na něj pojď sem a pak ho nezavírejte ve sprše. Pejsek totiž očistu vnímá jako trest za to, že vás poslechl. Příště se na vaše povely vykašle.

Co dělat jinak: Nikdy nespojujte důležité povely s něčím nepříjemným. Může se vám to vymstít.

Nespojujte důležité příkazy s nepříjemným zážitkem. Zdroj: Profimedia

Odměňujete pozdě

Jídlo je požitek a pro psího strávníka je obrovskou motivací k čemukoliv. K tomu slouží různé pamlskové odměny. Jenže na vás je, abyste je podávali v tu správnou dobu. Představte si, že učíte pejska povel „sedni“. Když to po několika opakováních pejsek pochopí a přičupne si, samozřejmě očekává, že za svou poslušnost bude odměněn. Pokud nemáte odměnu po ruce a hledáte ji po kapsách, čas běží a pejsek ztrácí trpělivost. Místo toho, aby způsobně seděl a očekával piškot, začne skákat. A když mu v ten moment dáte pamlsek, pejsek si bude myslet, že je to odměna za jeho povyk. A hned máte mínusový bod.

Co dělat jinak: Při cvičení povelů mějte odměny vždycky po ruce. A dejte je psovi ihned po výkonu, aby si je spojil s povelem. Aby to bylo pro pejska jasnější, používejte psí klikr, případně nějaké krátké úderné slovo, které si pejsek vždycky spojí s odměnou. Například „jo, yes, teď“.

Pamlsek musíte dát psovi hned po výkonu. Zdroj: Profimedia

Hladíte chlupáče při výcviku

Většina lidí bere pohlazení jako příjemnou věc. V případě psů to ale tak neplatí. Psí odbornice varuje, že každý pes nemusí být zrovna mazel. Proto pohlazení jakožto odměna při výkonu, není zrovna ideální řešení. Pro některé chlupáče je naopak tenhle dotek nepříjemný a mohou ho vnímat i jako trest. Tak pozor na to.

Co dělat jinak: S hlazením buďte opatrní. Zkuste nejdříve zjistit, jestli jsou tyhle projevy sympatií pejskovi příjemné. Jak? Pozorujte, jak se váš pejsek chová, když ho podrbete za ušima. Uhýbá nebo drží? Mnohé o psí psychice se dozvíte také například v knížce Konejšivé signály.

Pohlazení může být pro některé psy nepříjemné. Zdroj: Profimedia

Hrajete si s ním, když je unavený

Přišli jste se psem z procházky, ale on není vůbec unavený? Místo toho, aby si šel lehnout, začne do vás žďuchat, abyste mu házeli hračky. A vy mu samozřejmě vyhovíte a to je z pohledu odborníků chyba.

Co dělat jinak: Naučte pejska odpočívat. Prospěje to nejen jeho tělu, ale i psychice. Doveďte ho k jeho boudě nebo kotci a dejte mu povel k odpočinku. Vhodný je například „hají“. Zapamatujte si, že ačkoliv chce pejsek dělat cokoliv, ke společné aktivitě vždycky vybízíte vy.

Společné aktivity organizujete jen vy. Zdroj: Profimedia

