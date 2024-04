Když vás opustí váš milovaný mazlíček, je to velice těžká situace. Někdo se s ní vyrovná tak, že si svého domácího mazlíčka nechá vycpat. Někteří lidé toto vidí jako vrchol nevkusu, někdo naopak jako srdcovou záležitost.

Pokud máte domácího mazlíčka, je velice pravděpodobné, že jej vnímáte jako člena své rodiny. Jenže psi, kočky, morčata, křečci a ostatní mazlíčci zkrátka žijí kratší dobu než lidé. Když váš milovaný čtyřnohý kamarád odejde, je to situace, se kterou se velice těžko vyrovnává.

Někteří lidé se proto rozhodnou, že si svého mazlíčka nechají vycpat, a tím pádem jej budou moci mít stále u sebe.

Video, jak se provádí preparace a vycpávání mazlíčků, najdete na Youtube kanále The Guardian:

Zdroj: Youtube

Vrchol nevkusu nebo dobrý nápad?

Jsou lidé, kteří se se svým domácím mazlíčkem chtějí rozloučit například uspořádáním pohřbu a odevzdáním na zvířecí hřbitov. Někdo například své zvíře zakope na zahradě a udělá mu tam malý pomníček.

A někdo si svého čtyřnohého miláčka vycpe a má jej stále doma na očích, protože zkrátka není připraven na život, kdy by jej každý den neviděl.

close info Profimedia zoom_in Vycpávání vašeho mazlíčka může být velice obtížné, obzvláště když si ho přejete zvěčnit v určité poloze. Dávejte si pozor, abyste svého mazlíčka opravdu svěřili do rukou profesionálního preparátora.

Tato situace se velice těžko soudí, jelikož někomu vycpání svého zvířete připadá jako vrchol nevkusu. Jsou ale lidé, kterým to pomáhá se vyrovnat se ztrátou blízkého člena rodiny. Pokud máte zvířátko vycpané, může mít uklidňující účinek vycpanému zvířeti například hladit srst, abyste si jej připomněli.

Jak se to dělá

Vycpání mrtvého zvířátka není vůbec lehká práce, proto to stojí neuvěřitelný balík peněz a musíte nejméně rok čekat. Není to totiž jen nacpání vaty do prázdné kožešiny, nýbrž čistá chemie. Když navíc chcete mazlíčka postavit do konkrétní polohy, je to velice dlouhý a náročný proces.

Vycpané zvíře se také může stát útočištěm plísní, roztočů a různých bakterií, pokud práce není udělaná naprosto precizně. Pokud jste schopni do vycpání svého mazlíčka takový balík peněz, je vidět, že vám byl opravdu blízký a nejste připraveni dát mu sbohem.

A to je naprosto v pořádku. Jen je předtím důležité se ujistit, že svého mazlíčka přenecháváte opravdovému profesionálovi.

Zdroje: generace20.vosp.cz, www.idnes.cz