Je faktem, že mezi chovateli psů poslední dobou termín barfování značně rezonuje. O co se konkrétně jedná a má opravdu jen samé výhody?

Patříte mezi chovatele psů, kteří se zajímají o nové přístupy a zaujalo vás slovo BARF? Jde o zkratku z angličtiny Bones And Raw Food, což v překladu znamená kosti a syrová potrava. Jedná se tedy o krmení ve formě syrových kostí, vnitřností a různých druhů mas, které jsou doplněné zeleninou. V některých případech se dodávají také sacharidy, například kuskus, vločky nebo rýže. Někteří veterináři však upozorňují na určité nedorazy.

Návrat k přirozenosti

V podstatě se jedná o návrat k biologicky vhodné syrové stravě, která předcházela současným komerčním krmivům. Starší generace si jistě vybavují, že bylo kdysi běžné psy krmit některými zbytky lidských pokrmů, anebo odřezky ze zabijaček.

„Zastánci BARFu říkají, že je to mnohem přirozenější než průmyslově vyráběná potrava. BARF se inspiruje potřebami divokých psů. Mezi pejskaři je to poměrně kontroverzní téma. Já osobně BARF neodsuzuji, ale připomínám, že má i svá úskalí,“ říká veterinární lékařka Ludmila Růžková z Vetino Aesculap Pardubice.

Znáte obsah krmiva

Značnou výhodou barfování je fakt, že přesně víte, čím psa krmíte. „Víte, že svému psovi dáváte například hovězí maso, žebra, vnitřnosti, že mu do toho krájíte salát a posypete vločkami. Nemáte strach z konzervantů a umělých barviv,“ vysvětluje veterinářka.

Využitelnost stravy

Pozitivní stránkou BAFRu je i využitelnost potravin, což se týká i trávení. Psi kromě jiného ve výsledku vylučují méně stolice, protože z této stravy tělo většinu zužitkuje. Uměle vyrobené krmení způsobuje objemnější, a tedy i častější stolici.

Pozor na nedostatek vitamínů a živin

Během barfování může velice snadno dojít k nutriční nerovnováze. Psovi pak scházejí některé konkrétní druhy vitamínů, anebo dostatečné množství bílkovin či jiných živin. Proto je nutné ke krmení dodávat zeleninu, vejce nebo bílý jogurt.

Riziko výskytu parazitů

Další hrozbou barfování je i hygiena. Syrové maso může být velice snadno zdrojem parazitů a nežádoucích bakterií. Jak lze této situaci účinně předejít? „Syrové maso nejdříve zamrazte a následně rozmrazte. Teprve poté jej můžete poskytnout psovi. Tím se množství parazitů eliminuje. Nicméně výsekové maso určené pro zvířata nemusí být vždy úplně bezpečné,“ míní veterinářka Ludmila Růžková.

Kosti jen syrové

Kosti, které jsou výborným zdrojem vápníku, nedávejte psům však nikdy vařené. Tepelnou úpravou dojde ke změně jejich struktury a stanou se více lámavé. Proto jsou pro zvíře nebezpečné a během trávení by se mohly zapíchnout do střev. Do krmení vybírejte kosti obalené masem. Nastartuje to enzymy trávení, které pomohou přijatou potravu kvalitněji a rychleji strávit. Nejměkčí z kostí jsou kosti z drůbežích a králičích skeletů.

