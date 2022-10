Toto je 10 nejvzácnějších druhů slepic na světě. Chtěli byste je mít doma?

Znáte nejvzácnější druhy slepic? Určitě ne! Jsou to druhy svým často bizarním vzhledem nápadné, vyšlechtěné pro různé účely, ale i pro potěchu oka, jak už to, tak bývá. Nejen psi a kočky jsou výstřední, neobvyklá a krásná zvířata. Posuďte sami, některá plemena slepic jsou skutečně okouzlující.

Mezi nejvzácnějšími je Sultán

Kdyby to byl pes, řekli byste, že je chlupáč. Tento druh slepic pochází z Turecka, kde je druh známý jako Serai Took. Má velmi dekorativní brka, a to především na hlavě a na nohou. Ve světě existuje jen asi tisícovka kusů a je to plemeno ohrožené. Sultáni byli patrně vyšlechtěni na skutečném sultánském dvoře v Konstantinopoli, kterou dnes známe jako Istanbul.

Mezi bílé načechrané slepičky patří plemeno Sultán. Zdroj: Profimedia

Moder Game není slepička do kurníku, ale do ringu

Už název je podivný, jen dokud si nespojíte jedno s druhým. Extrémně vzpřímení a štíhlí kohoutci byli šlechtěni speciálně pro zápasy, dnes však nejsou ozdobou britských kohoutích ringů, ale výstav po celém světě. Modern Game je ve světě jen tisíc.

Kohouty a slepice Modern Game spatříte jen na výstavách. Zdroj: Profimedia

Mezi vzácnými druhy jsou i slepičky z Francie

Stejný počet kusů je i původně francouzského plemene La Flèche, od předešlých dvou se však liší tím, že jsou to slepice chované na maso a vejce, nikoli jen pro potěchu oka. Druh utrpěl obrovské ztráty během druhé světové války a nikdy už se z následků nevzpamatoval. La Flèche dnes najdete v malých počtech jen ve Spojených státech, Británii či Německu.

La Flèche jsou černé slepice z Francie. Zdroj: Profimedia

Další Francouzky jsou Crèvecoeur, pocházející z Normandie. Jsou to slepičky vhodné k chovu na maso i vejce, ale zároveň jsou to velké fešandy oblečené do elegantní černi s nápadně načechranými peříčky na prsou. Je to jedno z opravdu dlouho existujících plemen, které se v místě původu pěstovalo patrně několik století.

Mezi extrémně vzhlížející černé slepice také patří Ayam Cemani, ty jsou ovšem původem z Jávy.

Černým opeřením se pyšní i plemeno je Crèvecoeur. Zdroj: Profimedia

Neobvyklé a mystické Onagadori

Mezi jedny z nejkrásnějších patří fénixky čili Onagadori. Mají extrémně dlouhá ocasní pera. Pokud se dobře podíváte, možná vás napadne, že jste někde už podobného ptáka viděli. Je to určitě možné, protože tyto velmi ornamentální druhy jsou populární v Asii, kde se jim dokonce přisuzují mystické schopnosti, staly se proto předmětem uměleckých děl, obrazů a grafik.

Fénixky čili plemeno Onagadori z Japonska. Zdroj: Profimedia

Další neobvyklá plemena slepic

Mezi rarity patří také slepice, kterým chybí peří na určitých partiích. Patří sem třeba Naked Neck čili nahý krk. Vzhledem připomínají supa kříženého se slepicí.

O něco šílenější je druh, který je zcela bez peří. O tom a devíti dalších nejvzácnějších plemenech se dozvíte více v tomto krátkém, ale pěkně zpracovaném videu: