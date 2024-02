Pořídili jste si čtyřnohého přítele? Tak to byste měli vědět, jak provádět základní výcvik psa a co vše byste ho měli naučit.

Každý pes by měl znát a dokonale ovládat několik základních povelů, které zajistí jistý komfort a bezpečí nejen jemu, ale i vám. Pokud je zvládne, můžete postupně začít trénovat další. Správné splnění povelu znamená, že pes uposlechne hned napoprvé a vyčká v požadované pozici. Při výcviku tedy nezapomeňte na pravidelnost, a hlavně na důslednost.

Jak naučit psa základní povely? Podívejte se na YouTube video na kanálu Se psy podle Veroniky:

Správné vysvětlení a trpělivost

Někteří psi jsou doslova geniální a základní povely zvládnou brzy na jedničku. Jsou však i takoví, kterým jde výcvik pomaleji. Obrňte se proto vždy dávkou trpělivosti a zachovávejte naprostý klid. Pro psa musíte být stále autoritou, kterou bude ve všem následovat.

Při každém pokynu je nutné psovi pečlivě vysvětlit, co po něm opravdu chcete. Nikdy povely nezaměňujte a držte se naučených slov. Psa by to zbytečně zmátlo. Stejně tak se vyhněte hrubým reakcím. Za každý splněný povel psa náležitě odměňte. A na které základní povely byste se měli při výcviku zaměřit?

Ke mně

Jedná se o jeden z prvních pokynů, které by měl váš pes umět. Měl by ho zvládnout v každé situaci, tedy i jistým způsobem vyhrocené. Pomocníkem vám během výcviku může být píšťalka, která má ve výsledku i mnohem větší zvukový dosah. Hodí se například do lesa a pes na ni bude zvyklý reagovat. Při tréninku tohoto povelu vám pomůže pamlsek ukrytý v dlani, který pes po splnění příkazu dostane za odměnu.

Sedni

Stejně tak tento pokyn by měl zvládnout každý pes bez sebemenších problémů. Nejprve vždy zvíře přivolejte k sobě, pak vyslovte povel „sedni“ a lehce zatlačte rukou na jeho zadek. Díky tomu mu ukážete, co po něm vlastně vyžadujete. Zvíře by mělo sedět na zadních nohách s prohnutou a vytaženou páteří.

Lehni

Jakmile pes zvládne oba předchozí povely, můžete začít s nácvikem dalšího, a to příkazem „Lehni!“. Pes by měl pochopit, že má zůstat v klidu a nejlépe relaxovat. Tento pokyn využijete také v MHD, restauraci a na jiných veřejných místech. Při nácviku po vyslovení povelu natáhněte psovi přední nohy tak, aby si skutečně lehl. Jakmile zůstane ležet i bez vaší korekce, ihned ho odměňte.

Zůstaň

Velice důležitý je i povel „Zůstaň!“. Nejprve psa usaďte pokynem „sedni“ a pak vyslovte, aby zůstal. Vzdalte se pak o pár kroků. Pokud pes setrvá na místě, přivolejte ho k sobě a pochvalte ho. Vzdálenost i čas postupně prodlužujte, později i odejděte. Musíte mít jistotu, že pes tento pokyn zvládá s jistotou.

