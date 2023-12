Chovat kočku je radost i starost. Třeba s takovým kočičím záchodem bývají problémy. Co dělat, aby nebyl cítit po celém bytě?

Kočka miluje své teritorium. A pokud je klasicky „bytová“, tedy nechodí ven (ani na zahradu), pak nemá jinou šanci, než si své tělesné potřeby řešit doma. K tomu jí mimo jiné slouží i záchod. V dnešní době existuje velké množství steliva, které pohlcuje kočičí zápach. Ale bohužel žádné z nich to neudělá stoprocentně. Citlivější nosíky (obvykle je mají návštěvy) poznají, že někde v bytě je ukrytý kočičí záchod. Jak jeho aroma můžete výrazně omezit?

Příspěvek autora Cats vám nabídne spousty řešení na redukci kočičího zápachu. Více na kanále YouTube.

Zdroj: Youtube

Žádný „sdílený“ záchod!

Podle chovatelů koček by každý mazlík měl mít svůj vlastní záchod. Takže žádné „veřejné toalety“ , kde si uleví všichni kočičí členové domácnosti!

Vsaďte na hrudkující stelivo

Najít stelivo, které vám i vaší kočce vyhovuje, je někdy běh na dlouhou trať. Jediná šance je proto zkoušet, zkoušet a zkoušet! Otestujte bentonitové stelivo, silikagel (zvaný také silikát) nebo přírodní stelivo. Podle některých chovatelů mají přírodní steliva lepší schopnost pohlcovat pachy. Zejména jde o ta dřevitá nebo kukuřičná, tak to zkuste!

close info Profimedia zoom_in Najít stelivo, které vám i vaší kočce vyhovuje, je někdy běh na dlouhou trať.

Pravidelně ho vynášejte

Podle zkušených kočkomilů je důležitá samotná příprava „kočičího WC“. Klasickou chybou začátečníků je velmi malá vrstva steliva, která výkaly „nepobere“ a začnou zapáchat. Proto se snažte záchod vystlat stelivem o minimální výšce 5 – 7 centimetrů.

Místo parfemace zkuste sodu

Někteří výrobci steliv používají různé vůně – od jahodové po levandulovou. Většinou se jedná o silná aromata, která vás okamžitě „praští přes nos“. A co víc, samotným kočkám nevoní. Veterináři varují, že někteří mazlíci jsou tak alergičtí na umělé vůně, ža pak přestanou záchod používat! Proto raději vsaďte na přírodní způsob a do záchodu společně se stelivem přimíchejte i prášek do pečiva.

close info Profimedia zoom_in Místo parfemace zkuste jedlou sodu.

Pozor na materiál

Chovatelé koček také upozorňují na to, že je důležité přihlédnout i na materiál, ze kterého je kočičí záchod vyroben. Velmi nevhodné jsou takzvané měkké plasty, které snadno nasávají pachy. Proto do kočičí toalety investujte a pořiďte si variantu z 4 milimetrového ABS plastu. Jde o materiál, který je barevně stálý, zdravotně nezávadný a pevný (používá se při výrobě cestovních kufrů).

close info Profimedia zoom_in Jablečný ocet tlumí pachy.

Na mytí ocet

Na mytí kočičího záchodu jednou za čas používejte ředěný ocet s vodou. Roztok funguje jako přírodní dezinfekce a zároveň pohlcuje i pachy.

Zdroje: www.alpeti.cz, www.dm.cz