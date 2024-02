V těchto chladných měsících je potřeba, aby vaši čtyřnozí miláčci měli klid a teplo. Pokud tedy přebývají v boudě na zahradě, měli byste jim ji řádně zateplit. Podívejte se, jak na to.

Chlad a mráz neustále útočí a venku se jim nikdo neschová. To bohužel platí i pro čtyřnohé členy rodiny. Pokud máte zahradu s boudou, kde váš pejsek tráví svůj čas, měli byste se postarat o to, aby neprochladl. Teplo a sucho jsou pro psy důležité, stejně jako pro lidi. Nejen, že psi mohou nastydnout, ale mráz se může podepsat i na jejich kloubech. Proto je naprosto zásadní, aby v jeho boudě nebylo mokro a vlhko. Možná jste někdy slyšeli rady, že byste pejskům měli do boudy dát staré hadry nebo boudu vyskládat molitanem. To je ale velká chyba.

Ani hadry ani molitan

Pro psy, kteří žijí venku, je potřeba zajistit suché a teplé prostředí. Psi jsou většinou sice velkými milovníky sněhu a rádi si v něm hrají, ale až se pořádně vydovádí, měli by se vrátit do boudy, ve které nemohou prostydnout. Proto se do nich absolutně nesmí dávat hadry, ani molitan. Jsou to totiž materiály, které vsakují vodu. Což znamená, že až se pes vrátí do boudy, bude sice v teple, ale určitě nebude v suchu, jelikož mu ze srsti a tlapek sleze sníh, který se nasákne do hadru či molitanu. Pes tak bude nucen přebývat ve studené louži, ve které velice rychle nastydne.

close info Profimedia zoom_in Pokud chcete, aby byl váš čtyřnohý miláček i během zimních měsíců v teple a suchu, nedávejte mu do boudy jako podestýlku ani molitan ani staré hadry.

Ideální zateplení boudy

Jak tedy vystlat psovi boudu tím správným způsobem? Jako první se ujistěte, že psovi do boudy neproniká studený vzduch. To znamená, že ideální je buď bouda vybavena předsíňkou, nebo dát jednoduše závěs před vchod. Co se týče podestýlky, nejlepší je sláma, seno nebo dřevitá vlna. Pokud chcete svému chlupáčovi dopřát opravdu příjemné a teplé prostředí, pod podestýlku mu ještě dejte polystyren. Čím více polystyrenu, tím více tepla. Je to kvůli tomu, že neutralizuje mráz, který přichází zvenku. A co je nejdůležitější, na rozdíl od molitanu či starých hadrů se do něj roztátý sníh nemá jak vsáknout.

