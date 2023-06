Do kterých zemí nesmíte cestovat se psem? Tyto rasy jsou v zahraničí zakázané

Čas letní dovolené se blíží a s ní i cestování do zahraničí. Spousta lidí si s sebou chce vzít i svého čtyřnohého mazlíčka. Patříte mezi ně? Pak byste měli rozhodně zpozornět. Ne všechna plemena psů jsou v různých státech akceptována, pozor na to.

Pes je nejlepší přítel člověka, to si rozhodně myslí většina psích páníčků. Navíc, jakmile si pořídíte psa, stane se nepostradatelnou součástí vašeho života a berete jej s sebou třeba i na dovolenou. Ať už je důvod ten, že pro něj prostě nemáte hlídání, nebo si chcete užít společné dobrodružství, měli byste si před cestou ověřit, zda zrovna váš mazlíček do konkrétní země může.

Nebezpečná plemena mají červenou

Ačkoliv váš pes je zajisté ten největší mazlíček, existují plemena, jejichž vlastnictví je zakázáno. Je to z toho důvodu, že jsou považována za extrémně nebezpečná a nepřizpůsobivá.

Která to jsou? Podívejte se na videu:

Některé evropské země mají navíc o dost delší seznamy plemen, která nejsou ve státě povolena. Poměrně přísné restrikce má Itálie, Ukrajina, ale třeba i Španělsko.

Mračna se stahují nad bulteriéry

Itálie, Německo i Polsko, Dánsko, Island a Ukrajina vidí potíž v chování bulteriérů. Bojová plemena obecně zde nejsou příliš vítána. Buď jsou zcela zakázána, nebo se mohou pohybovat venku jen za přísných podmínek, na vodítku a s košíkem, přičemž majitel by měl mít svého psa dobře vycvičeného.

I když vy jej považujete za nejlepšího přítele, v některých zemích může být váš pes považován za nebezpečné plemeno. Zdroj: LenaLavr / Shutterstock.com

Do benátek nesmí dobrman, ani rotvajler

I když není explicitně zakázán vstup do Itálie jakýmkoliv psům, pro místní jsou na červeném seznamu americký buldog a americký ovčák, rozhodně muže zákona nepotěší, pokud vás uvidí s pitbulem nebo jakoukoliv variantou tohoto plemene. Na červeném seznamu je i rotvajler, ovčáci či pastevečtí psi. Pokud cestu risknete, připravte se na to, že svého mazlíčka budete muset mít na krátkém vodítku, s náhubkem a nejlépe se vyhýbejte jakémukoliv konfliktu, který by se vám mohl vymstít. Chystáte-li se do Benátek, s rotvailerem nebo dobrmanem na to zcela zapomeňte. Sem je těmto dvěma plemenům vstup zcela zapovězen.

I Španělsko má dlouhý seznam zakázaných psů

Pokud chcete podniknout cestu do Španělska, rozmyslete si to v případě, že s sebou chcete vzít amerického staforda, argentinskou dogu, tosa inu nebo třeba akita inu a brazilskou filu. V Irsku byste si zase mohli zadělat na potíže s překročením hranic s dobrmanem, rhodéským ridgebackem a německým ovčákem.

Malá plemena jsou většinou z obliga, nezapomeňte jim však zajisit před cestou potřebné dokumenty. Zdroj: Shutterstock

Co je potřeba

Pokud cestujete s malými nebojovými plemeny, i tak je nutné před cestou zařídit pár náležitostí. Ve všech členských státech Evropské unie musíte mít pro své čtyřnohé mazlíčky uznávaný cestovní pas, kde bude jméno majitele a další podrobné informace.

V případě, že byste poslali psa s někým například z rodiny, je nutné sepsat písemné zmocnění majitele. Nezapomeňte ani na povinná očkování, která musí zvíře do zahraničí mít. Je nutné pohlídat platnost očkování proti vzteklině a na Maltu, do Irska či do Finska musíte nechat svého čtyřnohého kamaráda odčervit a nechat informaci o tomto úkonu zapsat veterináře do pasu zvířete.

