Jak nejlépe krmit slepice v zimě a co jim nikdy nedávat

Kompletní slepičí krmivo by mělo pokrýt veškeré požadavky slepic na přísun všech živin včetně potřebných minerálů a vitamínů, a to nejen na jaře a v létě, ale i po celou zimu. U slepic vždy příjem krmiva souvisí s aktuální teplotou a nízké teploty znamenají větší spotřebu krmiva. To vše je třeba při zimní stravě slepic zohlednit.

Strava v zimě

Zima je období, kdy nemůže být strava slepic příliš obohacována. Zatímco v průběhu léta byly slepice zvyklé, že se dostaly k bílkovinám v podobě hmyzu, v zimě jim bude chybět. A právě proto bychom měli krmit slepice s v zimním období speciální krmnou směsí. Jako přídavek ke krmivu můžeme dodávat také červenou řepu, naklíčené obilí nebo luštěniny, případně zbytky nesoleného masa. Zvláště v zimním období je třeba dávat velký pozor na to, abychom nedávali ke zkrmení slepicím nic plesnivého. Proto je v zimě zvlášť nutné kontrolovat krmiva a způsob jejich skladování. Krmivo musí být skladováno v suchu a lepší je kupovat ho pouze v přiměřeném množství a ne ve velkém množství do zásoby. Dbáme také na přídavek minerálů a vitamínů. Občas slepicím můžeme dopřát třeba jako pamlsek krmné škvarky. Z nich získají dostatek tolik potřebné energie, která je v zimě příjemně zahřeje.

Může vás zajímat 6 Zvířata Slepice jsou dobré společnice: Chov na zahradě pro radost i užitek 7 Zvířata Jak postavit a vybavit útulný kurník pro slepice?

Teplota a vlhkost

Vzhledem k nízkým venkovním teplotám v zimním období slepice spotřebovávají veškerou energii z krmiva na udržení své tělesné teploty. Ideální je tedy zajistit slepicím na zimu takové prostředí, kde teplota nepoklesne pod 5 °C. V kurníku by mělo být dostatečné proudění vzduchu, aby nedocházelo ke vzniku plísní a aby byl kurník přirozeně odvětráván. Máme-li k dispozici výběh pro slepice, který spolehlivě funguje i v zimě, můžeme podle toho vybírat konkrétní druhy slepic. Všem slepicím prospěje, pokud jim budeme v kurníku v zimním období svítit. Podpoříme tím přijímání potravy, nosnice to stimuluje k lepší funkci vaječníků a jejich snůška je pak při délce světelného dne okolo 16 hodin obvyklá a neklesá.

V zimních měsících si slepice slunce moc neužijí, proto byste jim měli v kurníku svítit. Zdroj: JLPRICE / Shutterstock.com

Zdroj vápníku

Aby byla skořápka vajec u nosnic dostatečně silná, musí mít nosnice dostatek vápníku. Vápník je možné do krmiva přidávat dodatečně. Možné je rozdrtit i skořápky jejich vlastních vajíček a přidávat jim je do krmení. Dobrým zdrojem vápníku jsou i rozemleté sušené kosti, ale musí být rozemleté na prášek. S přidáváním vápníku do stravy je třeba sledovat celkové množství vápníku, aby se u slepic nezačaly tvořit močové kameny z jeho nadbytku.

Ve světle se stimuluje funkce vaječníků a slepice přijímají potravu. Zdroj: TTstudio / Shutterstock.com

Co slepice nesmějí jíst

Stejně jako u jiných zvířat, tak i u slepic existuje poměrně dlouhý seznam toho, co nesmějí jíst. Je to například avokádo, rebarbora, slupky z citrusů, pór, cibule, lilky, nezralá rajčata, zelené nebo syrové brambory, chemicky ošetřená zeleň, slané pečivo a jiné solené pochutina, nevařenou rýži a fazole, nakládané okurky, čokoláda nebo sladkosti. Pochopitelně bychom neměli slepicím dávat ani zbytky naší lidské stravy, která často obsahuje pro ně nevhodné smažené, solené nebo výrazně kořeněné jídlo.

Nízká teplota způsobuje, že slepice spotřebovávají veškerou energii z krmiva na udržení teploty svého těla. Zdroj: Nature energy / Shutterstock.com

Sledujte dění okolo ptačí chřipky

Pohyb drůbeže venku je sice přínosný, ale zároveň je potřeba sledovat dění kolem ptačí chřipky a patřičně reagovat na případná opatření v této oblasti. Aktuální informace o výskytu ptačí chřipky v ČR naleznete na webu Státní veterinární správy - www.svscr.cz

V zimních měsících si slepice slunce moc neužijí. Zdroj: GlassQuail / Shutterstock.com

Jaro je za humny

Nelze zapomenout ani na pití pro slepice. Vždy musí mít slepice k dispozici čerstvou vodu! V zimě ideálně vlažnou. Vzhledem k tomu, že jaro už klepe na dveře a brzy začnou vykukovat ze všech koutů pampelišky a čerstvá svěží tráva, přinese to s sebou i žádané zpestření stravy pro slepice a tudíž i vylepšení jejich mnohdy fádního zimního jídelníčku.

Zdroj: www.jaktak.cz, timbercreekfarmer.com