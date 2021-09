Žlabatka růžová, ničitelka růží: Objeví-li se na rostlinách chomáčky, jednejte!

Žlabatka růžová…že jste o ní neslyšeli? Tak si pojďte o ní něco zajímavého přečíst! Možná si pak řeknete: „Aha, tak tu vlastně znám!“ Jaké škody na růžích páchá?

Nejspíš vám tento název hmyzu nic moc neříká, ale co možná znáte, je domeček žlabatky!

Co to ta žlabatka vlastně je?

Žlabatka růžová neboli Diplolepis rosae, je hmyz, který spadá do řádu blanokřídlí. Vosička je mrňavá, proto jí asi ne každý zná. Měří pouhé cca 4 mm a hmyz je to vcelku nenápadný. Jediné, co by vás mohlo na jejím těle zaujmout, je velký rezavý zadek, jinak je zbytek těla černohnědý a nevýrazný.

Žlabatka růžová Zdroj: Profimedia

Jak si to příroda zařídila

K rozmnožení samičky nepotřebují samečky, jsou pro ně naprosto nepotřební, proto jich je minimum. Na sto samiček je pouze jeden sameček. Kdyby to tak bylo u lidí, osobně si myslím, že by svět přežil tak rok, maximálně dva! Samičky by se mezi sebou pobily.

Hálka, neznámý útvar na růži

Hálka, také bedeguár, je úkryt pro larvy žlabatky. Hálka se skládá z mnoha komůrek (ale komůrka může být i pouze jedna), ze kterých se líhnou samičky, ale také parazitické vosičky.

Hojně se vyskytují na mladém výhonku růže, ale není to pravidlem, obývat může plod nebo list. Upřímně, hálky žlabatek jsou velice krásné. Mají tvar rozčepýřené koule. Nejdřív jsou zelené, pak zežloutnout a zčervenají. Přechod mezi žlutou a červenou barvou je okouzlující, jak z pohádky.

Jak hálka vzniká

Samičky nakladou vajíčka dovnitř rostliny, na larvy růže reaguje, protože larvy vylučují dráždivé látky, které vyvolává bujení rostlinných pletiv. Postupně vznikají hálky, které mají až 10 cm. Po létě hálky hnědnou, usychají, rozčepýřené vlásky chudnou.

Přezimování larev

Larvy přečkávají zimu právě ve vytvořených hálkách. Na konci léta se kuklí, v uschlých hálkách přečkají zimu a na jaře odlétají dospělci, kteří mohou skoro ihned klást vajíčka.

Larvy v hálce žlabatky růžové. Zdroj: Profimedia

Jak velké škody žlabatka působí

Žlabatka svými „chomáčky“ moc škody nenapáchá. Spíše se jedná o estetickou stránku věci. Rostlině trochu přitíží tím, že se snižuje pevnost výhonků a růže je trochu vyčerpanější.

Pokud se vám hálky žlabatek nelíbí, zavčas je ufikněte a palte.

Ťuk ťuk, je tam žlabatka?

Nemusí! Larvy žlabatek často napadá jiný hmyz, například chalcidky nebo lumčíci. Jedná se o tzv. parazitoidy, ty nakladou vajíčka do hostitele (v našem případě hálka žlabatky s larvami). Larvy parazitoida pomalu, ale jistě sžírají hostitele zevnitř, zakuklí se a odletí dospělý jedinec.

Hálky jako léčivý prostředek

Z těchto chlupatých koulí se připravuje tinktura, která pomáhá při horečnatých stavech, chřipce nebo angíně. Pomůžou vám i při oparech! Posílí vám imunitu a pročistí močové cesty.

Kdybyste si náhodou tinkturu chtěli připravit: nasbírejte hálky, rozstříhejte je (při tom odstraňte larvy) a nacpěte je do skleničky, kterou doplňte čistým alkoholem. Nechte louhovat 3 týdny a nejlépe každý den lahvičku protřepejte. Pak směs sceďte a uchovávejte v uzavíratelné lahvičce.

Zdroje: living.iprima.cz, eagri.cz