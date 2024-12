Je váš pejsek stále ještě ve formě nebo na něj už doléhá vysoký věk? I když se zdá být pes v pořádku, je potřeba všímat si a chápat jeho chování. Psi mohou trpět po všech stránkách stejně jako lidé.

Jak vypadá normální stárnutí u psů?

Není šedivý, ani nekulhá? Má zatím všechny zuby? Stáří u psa se nemusí nutně projevit dramaticky po fyzické stránce. Psi stárnou i duší. Fyzické problémy se pak připojí dřív nebo později.

Pejsci samozřejmě stárnou rychleji než my, ale protože jsou to zvířata často velmi hravá a šťastná, když nás vidí, zapomínáme na to, že i jejich tělo chátrá. O tom, co je a není normální u stárnoucích psů, vám napoví veterinářka v tomto příspěvku z YouTube kanálu Revival Animal Health.

Zdroj: Youtube

Jak stárnou psi fyzicky?

U psů se stáří projevuje jak po fyzické, tak psychické stránce. Samozřejmě, jako u lidí také u psů nedoléhá na všechny stejně a velkou roli hraje prostředí, v jakém pes žije, jeho kondice, strava i psychická pohoda.

Doslova pozorovat můžete:

Šedivění srsti, které je ale hůř pozorovatelné ve světlém psím kožichu

Kůže je méně elastická, mění se mírně tvar očí, ale také vypjatost kůže na břiše a ve slabinách.

Bolestivé klouby a otlaky se projevují naplno pomalejší chůzí, kulháním či vyhledáváním jiné polohy při spánku. Zhoršení přispívá i případná nadváha.

Objevují se problémy s vnímáním, především pokud jde o zrak a sluch. Zvíře je na tom sice psychicky stále dobře, ale špatně hledá cestu, své místo, neposlouchá a může být viditelně zmatené.

Zdaleka nejde ale jen o problémy, které jsou na první pohled patrné. I psi mohou trpět onemocněním srdce, ledvin nebo cukrovkou, které se projevují právě v pozdějším věku. Typické jsou také záněty dásní a problémy se zuby. Vše ještě komplikuje pomalejší hojení a snadný vznik infekce díky snížené imunitě organismu.

Stárnutí psa se odráží i na jeho psychice

Zatímco se změnami provázejícími stárnutí těla jaksi počítáme, překvapit mohou psychické změny a s tím spojené jiné než obvyklé chování. Týkat se to může nejčastěji toho jak a kde tráví pejsek čas většinou právě proto,aby si ulevil od nepohodlí.

Měnit se může i spánkový rytmus, a to včetně změny režimu, tak neschopnosti spát v noci. Nečekaně, ale docela logicky, může zvíře také ztratit zájem o hru a aktivity. Pejsek může být až dezorientovaný, s čímž jde často ruku v ruce či tlapu v tlapě podrážděnost až úzkost.

I psi jednoznačně mohou trpět špatnou náladou, bolestmi a častějšími drobnými problémy, které sice nejsou dramatické či fatální, ale zato znepříjemňují zvířeti každý den. Důležité je proto změny nepodceňovat, pravidelně navštěvovat zvěrolékaře a také podpořit psa správnou skladbou jídelníčku, pravidelnou aktivitou, pohodlím a jistě také pochopením.

Pamatujte také, že za změnami jako je náhlé zhubnutí, častější žíznivost i močení a náhlými změnami v rutině, může být závažné onemocnění. Nepodceňujte proto tyto průvodní znaky a kontaktujte odborníka. I závažná a chronická onemocnění lze léčit a v každém případě je vhodné psovi ulevit a pomoci mu dožít spokojeně a bez zbytečné bolesti.

Zdroje: akc.org, dogseechew.in