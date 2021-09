Co dělat, když se ztratí pes: Jak se zachovat krok po kroku

Ze statistik vyplývá, že se ročně ztratí až 14 % domácích mazlíčků. Stačí totiž málo. Nezvyklý zvuk, hárající fenka nebo čerstvá stopa divokého zvířete a milovanému čtyřnohému kamarádovi vidíte pouze záda. Jak se v této situaci zachovat?

Ztráta psa

Pokud psa něco vyděsí nebo chytí stopu, je možné, že se od vás vzdaluje rekordní rychlostí a na volání nereaguje. Nyní je čas se spolehnout na vaši kondičku a psa následovat. Běžte za ním a volejte jeho jméno. Je možné, že ho vytrhnete z transu a on k vám přiklusá nebo na vás počká. Pokud vám zmizel z dohledu nebo se někde schoval, opět volejte jeho jméno. Zaběhnutý pes se většinou do několika hodin vrací na místo, kde vás ztratil. Proto se tam zkuste zdržet co nejdéle. Jestliže se musíte vrátit domů, zkuste na zemi nechat bundu nebo mikinu s vaším pachem. Je možné, že psa přiláká známá vůně, na oblečení si lehne a bude čekat, že si pro něj přijdete. Proto místo navštěvujte v pravidelných intervalech a svého mazlíčka přivolávejte. Pokud máte kamaráda se psem, který umí stopovat, zkuste ho poprosit o pomoc. Snadno může chytit jeho pach a poštěkáváním ho přivolat zpátky.

Pátrací akce

Pokud se pes na místo, kde se vám zaběhl, nevrátil. Zkuste zahájit další fázi pátrání. Ta zahrnuje kontaktování úřadů a dalších institucí, které vám s hledáním mohou pomoci.

Kontaktujte všechny kamarády nebo spolky, které vašeho psa znají. Zdroj: shutterstock.com

1. Policie

Zavolejte na městskou i státní polici a nahlaste ztrátu psa. Rovnou se můžete zeptat, zda nebyl, za posledních pár hodin, organizovaný odchyt psů ve vašem okolí.

2. Národní registr majitelů čipovaných zvířat

Od 1.1. 2020 je čipování povinné. Na instituci nahlaste ztrátu psa a jeho údaje. Je možné, že nálezce vezme psího tuláka k veterináři, který při prohlídce zjistí pravého majitele a bude vás kontaktovat. Pokud využijete nadstandardní služby, operátoři Národního registru rozešlou údaje o vašem psovi útulkům, veterinárním ordinacím a odchytovým službám. Mimo jiné informace o ztracenci vyvěsí na stránky se seznamem pohřešovaných zvířat. Pokud se pes vrátí nebo ho najdete, neprodleně úřad kontaktujte.

3. Plemenná kniha

Kontaktujte Plemennou knihu a ztrátu jim nahlaste. Je totiž možné, že by někdo chtěl zvířeti dodatečně vystavit PP.

4. Útulky

Dalším krokem je kontaktovat útulky v okolí vašeho bydliště, a to několikrát po sobě, v rozmezí několika týdnů. Pokud se vám zdá, že vás zaměstnanci odbývají, zkuste útulky osobně navštívit. Pokud bydlíte v pohraničí, zavolejte i do útulků okolních států.

5. Vytiskněte letáky

Vytiskněte si letáčky s fotkou vašeho psího kamaráda, jeho popisem a kontaktem na vás. Vylepte je v místě ztráty zvířete. Nechat je můžete i na nástěnkách v restauracích informačním centru, v samoobsluze, ve škole, na nádraží apod.

6. Místní úřad

Nebojte se zavolat i na místní úřad a poprosit je o inzerci ztráty zvířete v místním tisku, na internetových stránkách nebo v obecním rozhlase.

7. Kontaktujte technické služby

Zaměstnanci technických služeb projíždějí cesty dnes a denně. Zkuste je poprosit o pomoc. Ať už s předáním informace, zda nenašli nějaké přejeté zvíře nebo zda si nevšimli osamoceného psa v okolí místa zaběhnutí.

Využijte sílu kontaktů, sociální sítě a technické služby. Zdroj: Fauren / Shutterstock.com

8. Kontaktujte myslivecké sdružení

Myslivcům a lesníkům oznamte, že jste ztratili psa a popište jeho vzhled. Zabráníte tak případnému nedorozumění. V lese totiž mohou myslivci volně pobíhající psy zastřelit v domnění, že štvali zvěř.

9. Využijte sílu sociálních sítí

Informace se na sociálních sítích šíří rychlostí blesku. Nestyďte se a poproste své virtuální kamarády s hledáním či šířením inzerátu o ztrátě vašeho psa.

