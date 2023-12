Šťastný pes je zdravý pes a jeho zářivý úsměv je manifestací toho, jak se cítí. Ale víte, co stojí za perfektním psím úsměvem? Správná péče o psí zuby. Proč je péče o psí zuby důležitá? Proč ji tak zdůrazňujeme? A jak správně pečovat o psí zuby?

Proč je péče o psí zuby důležitá?

Možná si myslíte, že zdraví psího chrupu je jen kosmetická záležitost. Ale nemůže být dále od pravdy. Nezapomínejte, že péče o zuby není pouze zdravotní nutností, ale také projevem lásky k vašemu čtyřnohému společníkovi. Poskytujete mu tím komfort a zajišťujete mu bezbolestný a radostný život.

Pamatujte, že každý úsměv od vašeho psa je také odrazem toho, jak pečujete o jeho zuby a celkové zdraví.

Prevence proti onemocnění dásní

Správná péče o psí zuby může zabránit vzniku onemocnění dásní, které je bohužel běžným problémem u našich čtyřnohých miláčků. Zánět dásní může vést k bolesti, ztrátě zubů, a dokonce i k vážnějším zdravotním problémům.

Zabraňuje tvorbě zubního kamene

Podobně jako u lidí se i u psů může vytvářet zubní kámen. A ten je odstraňován jen obtížně. Pravidelná péče o zuby pomáhá odstraňovat plak a tím předcházet tvorbě zubního kamene.

Odstranění zubního kamene bez narkózy u psa – škrabkou na brambory, YouTube kanál Přerovské Strojírny:

Jak správně pečovat o psí zuby?

Všechno to začíná doma, ve vaší koupelně.

1. Pravidelné čištění zubů

V rámci pravidelné péče je nezbytné zahrnout do rutiny čištění zubů. Využití speciálních psích kartáčků a past na zuby je efektivní cestou k odstranění plaku a zbytků potravy, které mohou přispívat k tvorbě zubního kamene. Tento jednoduchý, avšak důležitý rituál by měl být prováděn pravidelně, ideálně několikrát týdně, abyste zajistili optimální zdraví psa.

2. Kontroly u veterináře

Navíc je klíčové pravidelně navštěvovat veterináře. Profesionální vyšetření a čištění zubů u veterináře mohou identifikovat potenciální problémy, které nejsou viditelné při domácím péči. Veterinář může provést důkladné vyšetření stavu dásní, zubního kamene a dalších možných komplikací. Prevence zubních problémů pod dohledem veterináře může výrazně snížit riziko komplikací a zlepšit celkové zdraví vašeho psa.



Profesionální vyšetření a čištění zubů u veterináře mohou identifikovat potenciální problémy.

3. Alternativní péče

Granule: Nová generace superhrdinů v boji proti plaku

Vezměme si například granule. Jejich úloha v péči o psí chrup je nezastupitelná. Tyto malé, ale silné bojovníky lze přirovnat k superhrdinům, kteří se neohroženě pustí do boje s plakem. Nejsou to ale běžné granule, jaké známe. Jsou to granule speciálně navržené tak, aby pomáhaly redukovat plak. Představte si je jako malé zubní kartáčky, které svou strukturou čistí zuby vašeho psího miláčka při každém soustu.

Mořské řasy: Tajná zbraň z hlubin oceánu

Další alternativní přístup přichází až z hlubin oceánu. Mořské řasy. Ano, čtete správně. Mořské řasy mají schopnost snižovat počet bakterií ve slinách, když je přidáte do jídla svého psa. Je to jako když vašemu psovi dáte super sílu, která mu pomáhá bojovat proti bakteriím.

Kouzlo starých dobrých metod: Kost z bůvolí kůže a tvrdá chlebová kůrka

Alternativní přístupy jsou skvělé, ale nesmíme zapomínat na staré dobré metody. Kousání kostí z bůvolí kůže nebo tvrdých chlebových kůrek je pro psy přirozeným způsobem čištění zubů. Je to jako kdyby si šli vyčistit zuby do přírody. A co je na tom nejlepší? Tato zábava jim navíc dělá radost.

Kombinace je klíčem

Každý pes je jedinečný a to, co funguje pro jednoho, nemusí nutně fungovat pro druhého. Proto je důležité najít tu správnou kombinaci různých přístupů. Ať už se rozhodnete pro granule, mořské řasy, kousání kostí a chleba nebo použití hadru, vždy dbáme na to, aby byla péče o zuby našeho psa komplexní a důkladná.

Věnování času pravidelnému čištění zubů a veterinárním kontrolám představuje investici do dlouhodobého zdraví a pohody vašeho mazlíčka. Zajímavá je i skutečnost, že pravidelná péče o psí zuby může prodloužit život psa a přispět k jeho celkové pohodě. Neztrácejte tedy ze zřetele tuto důležitou část péče o vašeho čtyřnohého společníka, která má významný vliv na jeho kvalitu života. Vašemu psovi pak může zářit úsměv doslova od ucha k uchu.

