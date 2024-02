Chcete mít z vystrašeného pejska sebevědomého parťáka? Zvedněte psovi sebevědomí a sebejistotu. Máme pro vás užitečné rady.

Máte dojem, že váš pes nemá zrovna velké sebevědomí a je plachý? Strach je přirozenou emocí psů, ale pokud se stane nadměrným, může negativně ovlivnit jejich celkový život. Existuje však mnoho způsobů, jak psovi s bojácností pomoci.

Jak je možné zbavit psa úzkostí? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Pes přítel člověka:

Zdroj: Youtube

Příčiny strachu u psů

Nízké sebevědomí a neustálé strachy se objevují u zvířete z mnoha různých příčin, a to jak vrozených, tak i získaných. Často se jedná o prožité negativní zkušenosti jako například špatné zacházení, traumata nebo zanedbání v raném věku. Důvodem může být i nedostatek socializace, kdy není zvíře zvyklé na jiná zvířata ani lidi. Mnohdy se jedná i o genetické predispozice, kdy jsou některá plemena psů náchylnější k určitým typům strachu. Stejně tak bolest a fyzické problémy mohou u psa vyvolat strach z běžných aktivit.

Jak se strach projevuje

Psi s nízkým sebevědomím se tedy nejen vyhýbají jakémukoliv kontaktu s okolím, ale obávají se i nových situací a neznalého prostředí. Chování psů se v těchto situacích projevuje apatií, ale i nadměrným štěkáním, někdy i agresivitou a destruktivním chováním. Jak a čím tedy v takových momentech psovi zvýšit sebevědomí?

Nízké sebevědomí a neustálé strachy se objevují u zvířete z mnoha různých příčin, a to jak vrozených, tak i získaných.

Vyvolejte pocit bezpečí

V žádném případě nepropadejte v takových situacích panice, váš pes se o vás potřebuje „opřít“. Snažte se chovat neutrálně a svého psa uklidnit. Zkuste se hravým způsobem k předmětu, který vyvolává ve zvířeti strach, přibližovat a nabuďte jeho zvědavost. Jako správný páníček poskytněte svému čtyřnohému příteli vždy náležitou ochranu.

Psa neutěšujte

Psa, který se bojí, nebo má nízké sebevědomí, nikdy nekonejšete a nehlaďte! Naopak byste ho ve strachu jen podpořili. Ve výsledku by pes skláněl hlavu a snižoval se k zemi. Zvíře však potřebuje v takový okamžik sebevědomí posílit, a tudíž se i vzpřímit. Místo hlazení mu raději dopřejte masáž, kdy napnuté svaly povolí a mysl se uklidní. Na závěr psa radostně pochvalte.

Psa, který se bojí, nebo má nízké sebevědomí nikdy nekonejšete a nehlaďte!

Naučte psa udržovat oční kontakt

V nelehkých situací psa posílí oční kontakt se svým majitelem. Proto byste ho měli zcela jistě psa naučit. Díky tomu bude v daných chvílích soustředěnější a udržíte ho v klidu. Zároveň tak posílíte váš vzájemný vztah. Postavte se před psa a pak pomalu couvejte. Můžete ho při tom oslovit i jménem. Pokud se na vás pejsek podívá a nemusí to být hned přímo do očí, ťukněte si připraveným pamlskem za odměnu nejprve o svou hruď a pak mu ho dejte. Zvíře se tak naučí, že bude koukat směrem vzhůru. Postupně ho učte i pohledu do očí.

Hrajte si a učte psa pocitu vítězství

Další výbornou metodou na odbourání strachu je soutěživá hra. Hrajte si se svým psem a nechte ho ve vzájemném souboji vyhrávat, aby si zažil sílu vítězství a zvýšil si sebevědomí. Zvykejte ho na hru i s jinými osobami než jen s vámi.

