Zvířecí chlupy na nábytku? Tohle jsou nejlepší tipy, jak je rychle odstranit

Máte línajícího miláčka? Nemám na mysli manželku či plešatícího partnera. Řeč je o zvířecích chlupáčích, jejichž srst se dostane všude tam, kam strčí tlapu. Tipy na odstranění zvířecích chlupů ocení každý pořádkumilovný majitel. Podívejte se s námi, jak efektivně odstranit zvířecí chlupy v domácnosti.

Zvířecí chlupy jsou velké téma

Zvířata prostě línají. Můžou mít chlupy krátké, dlouhé, hebké nebo jak štětiny, to je všechno jedno. Většina chlupatých zvířat, které chováme doma, líná. Nám nezbývá než se s jejich chlupy poprat a zbavit jich nábytek, koberce, schodiště nebo postel. Na odstraňování chlupů existuje spousta pomůcek, zvažte čím se vyzbrojit.

Čtyřnozí mazlíčci pouštějí chlupy! Co s tím? Zdroj: Elena11 / Shutterstock.com

Odstraňování zvířecích chlupů si usnadněte

Snažte si práci zjednodušit používáním pratelných potahů, přehozů a výběrem hustě tkaných látek, do kterých se chlupy nezachytávají. Vše pratelné se počítá, i když to nutně neznamená, že budete mít vyhráno. S praním v pračce pomůže houbička. Obyčejnou houbičku na mytí nádobí nebo kousek molitanu přidejte ke chlupatému prádlu. Houbička na sebe během praní chlupy pochytá. Pomůže vám k lépe vypranému prádlu a zbaví pračku velkého množství chlupů. Ty se už nikde neucpou a nezpůsobí problém pračce samotné. Ti z vás, kteří mají sušičku, jsou na tom ještě o něco lépe. Sušička je totiž schopná zbylé chlupy vyfoukat, a to je bezesporu další plus.

Když přidáte k chlupatým textiliím houbičku, zůstane pračka krásně čistá. Zdroj: Kuznetsov Dmitriy / Shutterstock.com

Zvířecí chlupy v koberci

Pokud budete kupovat nový koberec, myslete na to, jak z něj budete dostávat chlupy. Na některé totiž kartáč neplatí. Vysavače jsou rozhodně velkými pomocníky. Nástavec s kartáčem je potřeba během vysávání neustále čistit, což práci notně protahuje, ale pokud je váš vysavač skutečně výkonný, ušetří spoustu manuální práce.

Záleží ale velmi na povrchu a typu koberce, který máte doma. Pokud jsou chlupy v koberci, mírně si jej před prací navlečte třeba rozprašovačem. Nic není protivnější než statická elektřina a chlupy lepící se vám při práci na obličej. Osobně se mi osvědčil velmi hustý kovový kartáč, který jsme používali i na vyčesávání chlupů ze psí srsti. Byla to práce zdlouhavá, ale velmi účinná. Ostré štětiny kartáče projely i hustý peršan, horší výsledky byly u kancelářských „nevázaných“ koberců. Na ty je dobrý červený kartáč s mikro chloupky, který v jednom směru srst sbírá a ve druhém pouští. Je také velmi účinný, ale nemá dostatečně hluboký záběr. Proto bych ho doporučila spíš na potahy, polštáře nebo lůžkoviny.

Kartáč na vyčesávání podsady funguje dobře i na koberec. Zdroj: sophiecat / Shutterstock

Válečky posbírají chlupy z oblečení a potahů

Dobře fungují i gumové lepivé válečky nebo válečky se samolepící páskou. Gumové mají výhodu v tom, že není potřeba lepivé pásky doplňovat. Po opláchnutí vodou chlupy a jiné drobné posbírané nečistoty pustí a gumový váleček je opět připravený k použití. Rozhodně jej lze doporučit na dočištění oděvů nebo sběr zvířecích chlupů z nábytku.

Jednoduché a účinné odstraňování chlupů

Pokud používáte gumové rukavice na umývání nádobí, pak zbystřete. Mírně navlhčená rukavice vám také pomůže stáhnout chlupy z povrchů. Krátkými tahy přejeďte prsty po koberci a uvidíte, jak se vám bude zvířecí srst hromadit v dlaních. Je to sice pracné, ale funguje to.



Zdroje: www.idnes.cz, www.express.co.uk