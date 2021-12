Domácí mazlíčci podle horoskopu: Které zvíře se nejlépe hodí k vaší povaze?

Přemýšlíte o pořízení domácího mazlíčka? Nepodceňte výběr a pořádně nějakou dobu zvažujte, který je pro vás opravdu ten nejvhodnější. Ve výběru vám pomůže zvířecí horoskop, protože ke každému znamení zvěrokruhu se nehodí vždy stejný zvířecí přítel.

Beran

Nezávislost je pro Berany typickým znakem života. Proto je pro ně ideální mazlíček, který to má docela podobně. Nejvhodnější je tedy samostatná a nezávislá kočka. A víte, co se říká? Kočka nežije s vámi, ale vy s ní. A právě Beranům tento životní styl skvěle vyhovuje. Ale i had, který má potřebu krmení jen jednou za čas a většinou se líně vyhřívá ve svém teráriu, by mohl být tou správnou volbou. Had vzbuzuje v lidech obdiv i respekt, a to se Beranům líbí.

Býk

Romantický Býk to má přesně naopak než Beran. Vyžaduje věrného parťáka na život a na smrt, a proto je pro něj ideální pes, který je právem považován za nejlepšího přítele člověka a strážce domácího krbu. Zlatý retrívr nebo labrador jsou přesně rasy pro Býky. Jen je dobré si přiznat, že na psa je potřeba opravdu hodně času, trpělivosti i peněz.

Lvi mají výrazný charakter, jsou rádi v centru pozornosti a častokrát chtějí být autoritou pro své okolí. Skvělou volbou je pro ně silný kůň. Zdroj: profimedia.cz

Blíženci

Blíženci jsou upovídaní a společenští jedinci, a tak si často dobře rozumí se společenskými plemeny psů. Ale pozor, měli by mít v zádech rodinu či dobré přátele, kteří se jim v případě dlouhého cestování po světě o mazlíčka postarají a dají mu náležitou péči. Vyhovovat jim bude například Jack Russell teriér. A víte, které další zvíře je pro ně, jako udělané? Papoušek, se kterým si i náramně pokecají od rána až do večera. S tímto zvířetem nebudou mít nikdy pocit, že jsou sami.

Rak

Raci vyžadují skvělé rodinné zázemí a jsou velmi citliví. Z těchto důvodů se k nim hodí spíše drobnější zvíře. Výborný pro ně bude křeček či morče, protože se o ně dokážou snadno starat a nevyžadují tolik péče. K rakům se hodí i kočka, která si stejně jako toto znamení umí udržet odstup od ostatních lidí. Víte, co mají společné? Oba jsou tajemní a někdy je těžké je pochopit.

Lev

Lvi mají výrazný charakter, jsou rádi v centru pozornosti a častokrát chtějí být autoritou pro své okolí. Bývají dost atraktivní svým vzhledem a vzbuzují dojem tajemna. Proto by měl být i jejich mazlíček krásný, důstojný a nepřehlédnutelný. Skvělou volbou je pro ně silný kůň, kterého nikdo nepřehlédne a z jeho výrazu bude jen těžko poznat, co si zrovna opravdu myslí. To mají se Lvi společné. Vhodnou náhražkou by pro ně snadno mohl být i chrt, velmi vznešené psí plemeno, které svou krásou a velikostí bude vždy budit pozornost.

Panna

Panny jsou neskutečně pečlivé a milují klid a pořádek, a to nejen v bytě, ale i v životě. Jakmile se ocitnou uprostřed nechtěného nepořádku, jsou jak smyslu zbavení. A to je jeden z důvodů, proč by si měli pořídit zvíře, které bude čistotné a nebude dělat nepořádek. Ideální jsou akvarijní rybičky, které pomalu proplouvají akváriem a zádumčivé Panny je mohou v klidu pozorovat celé hodiny přes sklo. Ovšem tomuto znamení by mohlo vyhovovat i některé klidné plemeno psa, například francouzský buldoček nebo vznešená krátkosrstá siamská kočka.

Raci vyžadují skvělé rodinné zázemí a jsou velmi citliví. Z těchto důvodů se k nim hodí spíše drobnější zvíře. Zdroj: profimedia.cz

Váhy

Váhy jsou hloubavé a rozvážné znamení. Většinou jim trvá, než se k něčemu rozhoupou. Podobně to mají i želvy, proto právě toto zvíře bude pro jedince narozené v tomto znamení skvělou volbou. Želvy smýšlejí dost podobně, jsou přemýšlivé, nikam nespěchají a na všechno mají spoustu času. Skvělými parťáky jim budou i psi. Vhodné bude menší nebo střední společenské plemeno, které bude vždy nadšeně vítat každou návštěvu, po vzoru svého páníčka.

Štír

Štíři jsou od nepaměti tajemní a sexy. Pro okolí jsou často neodhadnutelní, protože ve většině případů lidé netuší, co si o nich mají opravdu myslet. Vhodnými parťáky jim budou všichni plazi. I ti se plíživě a nenápadně dostanou tam, kam chtějí a potřebují. Vybrat by si však měli druh, který je ideálně neuškrtí. Podobnou povahou by mohly Štíry zaujmout i nevypočitatelné a vznešené kočky.

Střelec

Svobodomyslní a temperamentní Střelci mají energie na rozdávání. Proto se k nim hodí stejně nabité zvíře. Nejvhodnějším parťákem jim bude menší, ale dokonale vycvičený pes, který je bude doprovázet všude na cestách. Určitě jim bude vyhovovat i nějaký hlodavec či neposedná a skotačivá činčila. Ani Střelec, ani tyto menší zvířata totiž chvilku neposedí a budou se tak bezvadně doplňovat.

Kozoroh

Praktický Kozoroh je velmi spolehlivé a věrné znamení, které dokáže všechno dotáhnout do konce a je velmi aktivní. A právě z tohoto důvodu by si měl Kozoroh pořídit zvíře, které není žádná „bábovka“ a je stále v pohybu. Jen pozor, měl by ho umět hravě zkrotit, aby mu nepřerostlo přes hlavu. Stejně založeným zvířetem jako je on, je pro ně pes. Nejvhodnější je plemeno, které bude hlídat nejen dům, ale i celou rodinu. Určitě dobrou volbou by mohl být nejen Bernský salašnický pes, ale i mnohé rasy Bígla. Jsou to velmi tvrdohlavá zvířata, která si jen tak nenechají nic líbit a mají svou hlavu.

Vodnář

Vodnáři jsou velmi romantické duše, které ale nutně potřebují svobodu a volnost. Zároveň jsou velmi pohodlní a vyžadují svůj klid. Proto jsou pro ně ideální křečci nebo morčata. Krásně si spokojeně žijí ve své kleci, ale zároveň jsou i společenští a rádi se se svým pánem pomazlí. Dobrým adeptem bude určitě i andulka, jen by si měli pořídit rovnou dvě, aby jim nebylo smutno, protože Vodnáři jsou zároveň velmi rozlítaní.

Králík je vhodný pro osoby narozené ve znamení Ryb. Zdroj: profimedia.cz

Ryby

Citlivé a mnohokrát zasněné Ryby potřebují stejně citlivé a něžné zvířátko. Potřebují někoho, kdo se na ně naváže a dostane z nich negativní energii. Skvělou volbou bude zcela určitě zakrslý králíček nebo malé plemeno psa. Například čivava nebo Kavalír King Charles španěl. Není vůbec od věci, pořídit si i křečka, morče nebo králíčka. Ti je vždycky nabijí pozitivní energií.

Zdroje:

www.lifee.cz, www.horoskopy.blesk.cz, www.hobby.instory.cz