Málokdo má správně barvy svíček na adventním věnci. Má to pravidla. Znáte je?

Všichni jsme si zvykli každou adventní neděli zapalovat svíčky na adventním věnci. Děláme to ale správně?

Většina z nás si adventní věnec vybírá podle vkusu. Někdo má rád stříbrné barvy, někdo zlaté, jiný zase klasickou červenou nebo bílou.

„Já si vybírám věnec podle toho, jak se mi hodí do bytu,“ přiznává čtenářka Viola, která miluje pastelové odstíny protože její domov je zařízený v provensálském stylu. Kdyby ji ale slyšeli naši předkové, se zlou by se potázala. Proč? Protože adventní věnec není jen jedna obyčejná dekorace, ale duchovní symbol Vánoc. A každá barva, která je na věnci použita, má nějaký význam...

(Ne)obyčejné kolo od vozu

Zpočátku to asi nebylo tak horké. Vynálezce adventního věnce, mladý kněz a pedagog Johann Hinrich Wichen bral adventní věnec spíše jako motivační a výchovný prostředek. Působil totiž v Záchranném ústavu pro opuštěné děti v Hamburku a mrzelo ho, že jeho svěřenci odbývají ranní pobožnosti.

A tak ho napadlo vzít kolo od vozu, dát ho do jídelny a nazdobit 23 svícemi. Devatenáct z nich bylo malých, červených. A čtyři z nich velké a bílé, jako padlý sníh. Ano, chápete to správně. Malé svíčky se pálily ve všední den (hned po modlitbě) a ty velké bílé v adventní neděli. Tento zvyk se zalíbil nejen dětem, ale i církvi, která ho začala praktikovat ve svých kostelech. Postupně se tradice adventního věnce rozšířila z Německa do celého světa.

Tvar věnce je znamením věčnosti a koloběhu života. Zdroj: Profimedia

Co barva, to poselství

Dnes je adventní věnec běžnou součástí vánoční výzdoby. Jeho tvar symbolizuje věčnost a neustálý koloběh života. Čtyři svíčky jsou předzvěstí čtyři adventních nedělí a věřící je průběžně zapalují. Zajímavá ale je barevnost svíček.

Ta se liší podle druhu církve. Zatímco katolíci dávají přednost barvě fialové, která je znakem noblesy, důstojnosti, rozjímání a pokání, protestanté trvají na červené a zlaté. Proč? Protože červená připomíná Kristovu prolitou krev a zlatá zase vítězství dobra.

V luteránské a anglikánské církvi zase sázejí na modrou. Barva oblohy nebo vody je pro ně symbolem nového počátku, stvoření, ale i královské důstojnosti.

Fialová barva stuh a svíček symbolizuje pokání. Zdroj: Profimedia

Jak zapalovat svíčky

Možná se budete divit, ale zapalování svíček má také svá pravidla. Podle starých pravidel by se měly zažehnout proti směru hodinových ručiček. První svíce se jmenuje svíce proroků (Naděje), druhá je „betlémská“ (Láska), třetí je pastýřská (Radost) a čtvrtá je andělská (vinšuje Mír a pokoj).

Na některých věncích se někdy objevuje pátá svíce – Kristova, která se zapaluje na Štědrý den a Boží hod vánoční. Její bílá barva symbolizuje Kristovo narození a duchovní čistotu. Tak si ji také nezapomeňte letos zapálit.

Zdroje: www.kudyznudy.cz, www.pastorace.cz