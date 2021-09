Jak vrátit bělost zašlým ponožkám: Pomohou jedlá soda a bílý ocet!

Nosíte rádi bílé ponožky? Tak to jistě znáte situaci, kdy je vyndáte z pračky a jsou lehce zašedlé. Víme, co s tím! K bělení vám postačí bílý ocet a jedlá soda.

Bílé ponožky jsou prostě oblíbené. Můžete si je vzít k mnoha barevným kombinacím zvoleného oblečení. Nevýhodou však je, že po určité době ztrácejí po každém následujícím nesprávném praní dřívější bělost a mívají šedý či žlutý odstín. Přestože perete bílé prádlo odděleně a ve speciálním pracím prášku a sušíte je na sluníčku, situace se stále opakuje a bílá už není bílá. V drogeriích je v nabídce tolik speciálních přípravků, že člověk kolikrát neví, který si má vybrat. Účinek ale často není viditelný. Poradíme vám, jak vybělit nejen bílé ponožky, ale veškeré prádlo a za pomoci surovin, které máte doma nebo je snadno seženete v drogerii.

Jedlá soda dokáže zázraky

Jednoduchý trik bělení ponožek a spodního prádla vám dost ulehčí život. Díky němu zmizí dokonce i „zažraná" špína a vše bude zářit čistotou. Jestliže jste nabyli dojmu, že některé původně čistě bílé ponožky jsou tak moc zašedlé či špinavé, že je můžete tak akorát zahodit, nespěchejte. Máme pro vás bezva tip, jak jim vrátit původní bělost. Metodu však nepoužívejte na jemné tkaniny, ale klidně ji využijte na skvrny na tričku, ručníku či ubrusu.

Nikdy nenoste bílé ponožky do tmavých bot nebo do bot s tmavými vložkami. Zdroj: profimedia.cz

Jedlá soda je úžasná v tom, že je to naprosto univerzální prášek, který vykouzlí čistý domov za pár korun. Tak proč ji nevyužít i na bělení ponožek? Napusťte si do umyvadla nebo do lavoru teplou vodu a vysypte do ní dostatek jedlé sody. Pak už stačí do připraveného nálevu vložit všechny bílé ponožky, které chcete vybělit.

Nechte je namočené několik hodin a potom je dejte vyprat do pračky na klasický program. Než začnete prát, smíchejte běžný prací prostředek s jedním šálkem sody a až poté pračku zapněte. Pro celkové změkčení můžete do bubnu přidat šálek bílého octa. Jako bonus tento způsob praní napomůže i odstranění vodního kamene z vaší pračky.

Bílý ocet je efektivní

Dalším bělícím „parťákem" přímo z kuchyně je bílý ocet. Mějte tuto vzácnou tekutinu stále po ruce! Prádlo nejen vybělí, ale také změkčí a vydezinfikuje. Stejně jako jedlá soda je i tento přírodní zázrak přidávaný hlavně do jídel účinný na různé nepříjemnosti v domácnosti. Jeho výhodou je obsah kyseliny octové, která zaručuje odstranění špíny z vašich bílých ponožek. Stačí, když rozmícháte asi 5 lžic octa ve 2 litrech teplé vody. Do roztoku namočte prádlo a nechte celou noc odmáčet. Druhý den vše vyperte běžným způsobem, abyste se zbavili vinného odéru. Skvěle si poradí také s pracovním oblečením. To dokáže krásně vyčistit i odstranit zápach z potu.

Vsaďte i na sílu peroxidu vodíku

Peroxid vodíku s obsahem 3% bývá běžnou součástí domácí lékárničky a používá se jako dezinfekce. Jen málokdo používá tuto tekutinu na bělení, přitom právě na bílé ponožky funguje naprosto skvěle. Přidejte do 4 litrů vody 1 šálek tohoto bělícího zázraku a následně do připraveného roztoku vložte ponožky. Nechte je namočené asi 30 až 60 minut v závislosti na tom, jak moc jsou špinavé. Pak je už jen hoďte do pračky, přidejte do dávkovače k pracímu prostředku půl šálku peroxidu a perte jako obvykle.

Nic nezabírá? Použijte bělidlo!

Někdy dá bělení ponožek opravdu zabrat. Jestliže je špína zažraná natolik, že i po předchozích metodách nejsou naprosto čistě bílé, vyplatí se využít sílu bělidla. Naplňte umyvadlo nebo hrnec teplou vodou a přidejte 4 lžíce bělidla. Dodejte pár kapek tekutého mýdla a ponožky nechte 10 až 15 minut namáčet. V případě, že jsou opravdu silně znečištěné, můžete je v roztoku nechat i déle. Následně je vyperte.

Jedlá soda je naprosto unikátní a univerzální pomocník, který vykouzlí čistý domov za pár korun. Zdroj: profimedia.cz

Praktické rady pro péči o bílé ponožky

Nikdy nenoste bílé ponožky do tmavých bot nebo do bot s tmavými vložkami. Jakmile se začne noha potit, tmavé barvy z bot vaše ponožky snadno obarví.

Bílé ponožky by se měly prát ihned po nošení. Prach smíchaný s potem se lehce „zažere" do tkaniny, což velmi komplikuje následnou péči.

Veškeré bílé prádlo perte vždy odděleně od barevného. I když se to nezdá, není vhodné přidat ani například béžové tričko nebo vybledlé modré šortky. Jakýkoliv pigment v jiném prádle totiž bílou barvu ovlivní.

